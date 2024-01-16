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Бигмэн Днепра Тимофеенко признан MVP по итогам баблов во Львове и Луцке

В символическую сборную Суперлиги вошли также Элайджа Джойнер, Джакор Нельсон, Илья Кабацюра и Максим Никитин

Бигмэн Днепра Тимофеенко признан MVP по итогам баблов во Львове и Луцке

Станислав Тимофеенко, fbu.ua

Бигмэн Днепра Станислав Тимофеенко признан MVP двух игровых баблов Суперлиги FAVBET-2023/24, которые прошли во Львове и Луцке.

Капитан днепрян помог команде выиграть все три матча. Тимофеенко набирал в среднем 17,0 очка и 8,0 подбора за игру.

Символическая сборная игровой недели Суперлиги FAVBET:

    Элайджа Джойнер (Ровно) — 15.3 очка, 4.7 передачи, 3.3 подбора (РЭ 16.3); Джакор Нельсон (Политехника-Галичина) — 19.3 очка, 8.7 подбора, 4.3 передачи, 3.0 перехвата (РЭ 16.0); Илья Кабацюра (Прикарпатье-Говерла) — 13.3 очка, 9.0 подбора, 2.7 передачи (РЭ 14.3); Станислав Тимофеенко (Днепр) — 17.0 очка, 8.0 подбора, 2.0 передачи (РЭ 18.3); Максим Никитин (Запорожье) — 20.7 очка, 9.7 подбора, 1.7 передачи (РЭ 23.3).

БК Днепр лидирует в Суперлиге, одержав 15 побед. Следующий игровой бабл начнется 21 января и пройдет в Днепре, затем другую часть команд 24 января примут Черкассы.

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