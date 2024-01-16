«Цей хлопець грає не так, як інші». Топовий репер виписав потужний комплімент Олексію Леню

Після відновлення від травми Олексій Лень повернувся до регулярних виступів за «Сакраменто» в НБА. Останнім часом український бігмен усе більше набирає форму і отримує вагомі хвилини. У восьми крайніх матчах центровий грає в середньому 11,6 хвилини, набираючи 3,1 очки, п’ять підбирань та 1,8 передачі за зустріч.

Зірковий репер 50 Cent багато років є палким уболівальником «Сакраменто»: регулярно відвідує домашні матчі, а також з’являвся на командному тренуванні. Тож 11 січня його запросили у студію, щоб поспілкуватися про колектив НБА, який він уподобав.

Журналістка спитала 50 Cent про його улюбленого виконавця «Сакраменто» просто зараз. О диво, це не Домантас Сабоніс, не Деарон Фокс і не Малік Монк. Зірковий співак назвав Олексія Леня і ось так пояснив свій вибір:

Я назву Алекса Леня. Ви виглядаєте так, ніби не розумієте, чому я обрав його. Цей хлопець грає не так, як інші. Зовсім не так, хоча і небагато.

Фото: KMazur/WireImage

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