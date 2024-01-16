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Найкраща зачіска дня. Погляньте, хто завітав на матч «Брукліна» та «Маямі» в НБА

Поєдинок, що проходив на домашній арені «Брукліна», відвідав відомий бразильський футболіст, ексгравець мадридського «Реала», а нині захисник «Флуміненсе» Марсело.

«Який фантастичний досвід», – поділився своїми враженнями від походу на баскетбол Марсело. Він також опублікував кілька фото з матчу, зокрема й своє селфі із головною зіркою «Маямі» Джиммі Батлером.

Найкраща зачіска дня. Погляньте, хто завітав на матч «Брукліна» та «Маямі» в НБА

Найкраща зачіска дня. Погляньте, хто завітав на матч «Брукліна» та «Маямі» в НБА

Марсело разом із Карімом Бензема є найтитулованішим гравцем в історії «Реала». Із мадридцями він здобув 25 трофеїв.

Фото: інстаграм marcelotwelve, Al Bello/Getty Images

ua.tribuna.com

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