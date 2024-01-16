НБА. Бостон без Михайлюка переиграл Торонто, Юта и Кливленд продолжили победные серии

Оклахома уступила Лейкерс и упустила возможность возглавить Западную конференцию

В ночь на 15 января состоялись 11 игр регулярного чемпионата НБА.

Лидер Восточной конференции Бостон на выезде сломил сопротивление Торонто. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк был в заявке, но на площадке так и не появился.

В других матчах Оклахома уступила кризисному Лейкерс и упустила возможность вернуться в лидеры на Западе. Свои длительные победные серии сумели продлить Юта и Кливленд, обыграв, соответственно, Индиану и Чикаго.

НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия Сиксерс – Хьюстон Рокетс – 124:115 (33:19, 33:28, 32:30, 26:38)

Даллас Маверикс – Нью-Орлеан Пеликанс – 125:120 (33:17, 26:42, 33:40, 33:21)

Вашингтон Уизардс – Детройт Пистонс – 117:129 (22:29, 40:34, 25:31, 30:35)

Нью-Йорк Никс – Орландо Мэджик – 94:98 (24:24, 28:26, 26:23, 16:25)

Атланта Хокс – Сан-Антонио Сперс – 109:99 (35:16, 34:18, 18:33, 22:32)

Мемфис Гриззлис – Голден Стэйт Уорриорз – 116:107 (23:29, 31:27, 31:30, 31:21)

Кливленд Кавальерс – Чикаго Буллз – 109:91 (40:21, 20:25, 20:31, 29:14)

Бруклин Нетс – Майами Хит – 95:96 OT (22:16, 23:15, 24:37, 19:20, 7:8)

Торонто Рэпторс – Бостон Селтикс – 96:105 (25:29, 30:32, 20:23, 21:21)

Юта Джаз – Индиана Пэйсерс – 132:105 (33:26, 31:24, 41:29, 27:26)

Лос-Анджелес Лейкерс – Оклахома-Сити Тандер – 112:105 (27:26, 23:24, 34:26, 28:29)

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