Перформанс тижня в Суперлізі: схоже, у нас з’являється новий і дуже неочікуваний претендент на MVP

Перші бабли української баскетбольної Суперліги у календарному 2024 році підкреслили один з трендів, на який ми звертали увагу ще у грудні – підсилившись двома ексгравцями «Будівельника», «Запоріжжя» стало однією з найгарячіших команд усього чемпіонату та з, у найкращому випадку, темної конячки, перетворилось на реального претендента на нагороди.

Tribuna.com разом з титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET визначило найкращий перформанс тижня у дебютних січневих баблах – і ми просто не могли пройти повз потужні виступи нового лідера «Запоріжжя» Максима Нікітіна, які стають несподіваною, але позитивною тенденцію.

Звісно, маємо відзначити й кілька інших якісних виступів від гравців Суперліги, що принесли їхнім командам важливі перемоги на минулому тижні:

🔺 єдиний легіонер «Кривбасу» Латерренс Рід зробив усе, щоб команда перервала тривалу серію поразок і здобула свою першу звитягу в новому розіграші українського чемпіонату – у матчі проти «Старого Луцька» (71:70) він здобув 24 очки, додавши до них п’ять підбирань та чотири асисти, і забив де-факто переможний кидок у драматичному клатчі;

🔺 18-річний форвард «Дніпра» Данііл Сипало провів чудову зустріч проти «Черкаських Мавп» (76:66), зібравши колекцію з 17 очок, 10 підбирань та чотирьох блоків за 25 хвилин ігрового часу – і підтвердивши, що саме він є одним з найцікавіших для спостереження (якщо не взагалі найцікавішим) молодих талантів у поточному сезоні Суперліги;

🔺 і, звісно, куди ж без Володимира Конєва – у центральному за статусом матчі тижня між «Дніпром» та «Київ-Баскетом» (його команда Володимира Коваля виграла з рахунком 76:66) чинний MVP Суперліги зібрав непогані цифри статистики (19 очок + 6 підбирань + 2 асисти + 3 блоки) та встигав усюди, де його зусиль потребувала команда. І закрив матч влучанням здалеку на останній хвилині, довівши перевагу «Дніпра» до десяти очок – після цього стало остаточно зрозумілим, що переможній серії лідерів сезону – зараз вона вже сягає позначки у 15 поєдинків, – нічого не загрожує.

Але саме Нікітін став головним діференс-мейкером тижня – «Запоріжжя», що отримало непростий набір матчів у «Луцьку», повертається додому з максимально можливими трьома перемогами і йде на серії з шести поєдинків без поразок. Розпочалась вона якраз після того, як ексбігмен «Будівельника» приєднався до добре знайомого йому Валерія Плеханова – це вже шостий раз у кар’єрі Максима, коли він грає під керівництвом саме цього спеціаліста (раніше були періоди у «Донецьку», «Дніпро-Азоті», «Кривбасі», «Харківських Соколах» і у тому ж таки «Запоріжжі»).

Усі поєдинки луцького баблу у виконанні Нікітіна були якісними – це підтверджують не тільки результати команди, а й середня результативність самого гравця (20,7 очка + 9,7 підбирання) також. Але якщо виокремлювати один – то гру проти «Київ-Баскета», де «Запоріжжя» перемогло з рахунком 78:73, бігмен повторив свій кар’єрний рекорд результативності у Суперлізі, встановлений у грудні (27 очок), і просто-таки феєрив у клатчі.

З 27 власних балів 17 Максим здобув у заключній чверті, а 10 – взагалі в останні п’ять хвилин основного часу, коли й вирішувалась доля зустрічі. В актуальній версії «Запоріжжя» є й інші якісні і досвідчені баскетболісти – внесок тих-таки Олександра Сізова і Андрія Хохоника у переможну серію теж дуже значний, – але довірити роль головного скорера команди Плеханов вирішив саме 34-річному Нікітіну. І поки що, як бачимо, це працює майже бездоганно.

Безумовно, шість поєдинків – замала дистанція для того, щоб робити довгострокові висновки, але не дивуйтесь, якщо під кінець регулярного чемпіонату прізвище Нікітіна буде згадуватись одним із перших у переліку претендентів на нагороду MVP чемпіонату. Якщо він збереже власну продуктивність на зимовому рівні – і, головне, якщо «Запоріжжя», друга на цей момент команда чемпіонату, продовжить перемагати і йти до високого номеру посіву в плей-оф – це лише питання часу.

Фото: ФБУ

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