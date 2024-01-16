Знаєте, який гравець НБА дозволяє суперникам забивати через себе найменше кидків? Ви точно будете здивовані

Твіттер-акаунт StatMamba, що ділиться цікавими статистичними фактами зі світу НБА, опублікував інформацію щодо того, хто є найкращим захисником нинішнього сезону.

До уваги бралися ті гравці НБА, через яких було виконано понад 250 кидків з гри в сезоні-2023/24. Згідно статистики, баскетболісти ліги реалізували лише 40,7% кидків через Леброна Джеймса, що робить його найкращим захисником сезону за цією статистичною метрикою.

Простими словами – із 10 кидків, які суперники Леброна виконують, коли їх захищає сам Джеймс, точними є чотири.

39-річний Леброн Джеймс проводить свій 21-й сезон в НБА. Після половини матчів регулярного чемпіонату його «Лейкерс» мають показник 20-21 та посідають десяте місце в турнірній таблиці Західної конференції.

Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

ua.tribuna.com