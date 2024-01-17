Мемфис подписал контракт с сыном легенды Чикаго Буллз

Ранее Скотти Пиппен-младший не смог закрепиться в Лейкерс

Скотти Пиппен-младший, сын легендарного баскетболиста, члена Зала славы Скотти Пиппена, возвращается в НБА. Двусторонний контракт с разыгрывающим подписали Мемфис Гризлис.

Нынешний сезон Пиппен-младший начинал в Лос-Анджелес Лейкерс, однако в середине осени был отчислен из клуба, отправившись в Лигу развития Национальной баскетбольной ассоциации. Показатели разыгрывающего в Лиге развития — 21,4 очка и 5,6 передачи в среднем за матч

В НБА в нынешнем сезоне Пиппен-младший сыграл в шести матчах, набирая в среднем 2,3 очка, 0,7 подбора и 0,3 результативной передачи. Среднее игровое время баскетболиста в Лиге – 5,3 минуты за матч. Мемфис Гризлис занимают 13-е место в Западной конференции.

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