НБА. Сакраменто с Лэнем драматично уступил Финиксу

Санз в заключительной четверти ликвидировали отставание в 22 очка и триумфовали в матче

В ночь на 17 января состоялись три матча регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз украинца Алексея Лэня драматично уступил Финикс Санз — 117:119. Украинский центровой провел на площадке почти восемь минут, однако в его статистике — лишь три фола и две потери.

НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия 76ерс — Денвер Наггетс — 126:121 (36:38, 42:40, 21:26, 21:17)

Финикс Санз — Сакраменто Кингз — 119:117 (27:39, 24:29, 33:28, 35:21)

Лос-Анджелес Клипперс — Оклахома-Сити Тандер — 128:117 (35:30, 30:31, 34:28, 29:28)

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