Вау! Просто подивіться, через кого Ентоні Девіс вколотив один з найкращих данків ночі

16 січня «Лейкерс» здобули довгоочікувану перемогу, обігравши «Оклахому» з рахунком 112:105 на домашньому майданчику. Головним героєм зустрічі став Ентоні Девіс, який провалив попередню гру проти «Юти». На цей раз форвард допоміг команді тріумфувати, а сам записав на свій рахунок 27+15+5.

Головною «цукерочкою» його виступу став яскравий данк через Чета Холмгрена:

Топпік драфту 2022-го провів не найкращий матч, накидавши лише дев’ять очок і додавши до них вісім підбирань та чотири передачі.

Фото: Bleacher Report

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