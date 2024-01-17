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Баскетбол

Власник найбільшої колекції кросівок в НБА зіграв у повністю білих Kobe 5, на яких була одна кольорова деталь

Вночі 17 січня «Оклахома» вдруге за два дні програла у Лос-Анджелесі, на цей раз молоду команду обіграли «Кліпперс» з рахунком 128:117.

На лаві господарів був присутній головний колекціонер кросівок у всій НБА Пі Джей Такер. На початку професійної кар’єри баскетболіст грав у Європі, навіть мав досвід виступів в Суперлізі за «Донецьк».

У матчі з «Тандер» Пі Джей не отримав ігрового часу, проте на розігріві він розминався у особливій парі Kobe 5 у колаборації з брендом Off-White. Окрім відтінків білого на кросівках був лише один кольоровий елемент – зовсім невелика жовто-синя деталь, яка дуже нагадує український прапорець:

Власник найбільшої колекції кросівок в НБА зіграв у повністю білих Kobe 5, на яких була одна кольорова деталь

Власник найбільшої колекції кросівок в НБА зіграв у повністю білих Kobe 5, на яких була одна кольорова деталь

Фото: інстаграм Пі Джея Такера

ua.tribuna.com

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