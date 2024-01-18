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Ассистент тренера Голден Стэйт Милоевич скончался от сердечного приступа

В связи с этим был перенесен ближайший матч Уорриорз против Юты

Ассистент тренера Голден Стэйт Милоевич скончался от сердечного приступа

Деян Милоевич. Фото — Getty Images

Сегодня, 17 января, на 47-м году жизни скончался Деян Милоевич, помощник главного тренера Голден Стэйт Уорриорз Стива Керра.

Сербскому специалисту стало плохо во вторник во время командного ужина в Солт Лейк Сити, где его команда готовилась к поединку регулярного чемпионата НБА с Ютой Джаз. Деян был госпитализирован с сердечным приступом, но спасти его не удалось.

Милоевич был заметным игроком, выступал в нападении Партизана, Галатасарая, Валенсии и Будучности. В составе сборной Сербии и Черногории выигрывал Евробаскет-2001.

Тренерскую карьеру начал у себя на Родине, после чего в августе 2021 года вошел в тренерский штаб Стива Керра в Голден Стэйт Уорриорз (Сан-Франциско), где и трудился по сей день.

В связи с трагическим событием матч Юта — Голден Стэйт, который должен был состояться в ночь на 18 января по киевскому времени, был перенесен.

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Ассистент тренера Голден Стэйт Милоевич скончался от сердечного приступа

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