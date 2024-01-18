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Леброн Джеймс жорстко зніс Кайрі Ірвінга з ніг. На деякий час вивів колишнього одноклубника з гри

18 січня «Лейкерс» на домашньому паркеті приймали «Даллас». Господарі паркету перемогли з рахунком 127:110.

Ймовірно, гра могла скластися зовсім інакше, якби Кайрі Ірвінг показав свій найкращий баскетбол. Так сталося, що в цьому матчі лідер «Мавс» набрав лише 12 очок, реалізувавши 4/12 кидків з гри. Неможливо відкидати той факт, що дуже неприємний контакт з Леброном Джеймсом у першій чверті міг вплинути на Кайрі Ірвінга:

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