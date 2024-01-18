Містер гейм-віннер європейського сезону. Феліс з «Ховентута» знову виграв матч Єврокубка під сирену

17 січня 15 тур Єврокубка у групі А закривало протистояння «Лондона» та «Ховентута». Статусні колективи затягнули матч у близьку кінцівку, в якій усе вирішилося під сирену.

Головна зброя «Ховентута» у клатчі – домініканський захисник Андре Феліс, який уже неодноразово цього сезону вигравав матчі на останніх секундах.

Проти «Лондона» він вкотре показав свою майстерність:

За 25 хвилин на майданчику домініканець набрав сім очок, п’ять підбирань та три передачі. Гра завершилась з рахунком 82:80.

Іспанський клуб уже гарантував собі місце в плей-оф і наразі займає четверте місце в таблиці.

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