Баскетбол
Містер гейм-віннер європейського сезону. Феліс з «Ховентута» знову виграв матч Єврокубка під сирену
17 січня 15 тур Єврокубка у групі А закривало протистояння «Лондона» та «Ховентута». Статусні колективи затягнули матч у близьку кінцівку, в якій усе вирішилося під сирену.
Головна зброя «Ховентута» у клатчі – домініканський захисник Андре Феліс, який уже неодноразово цього сезону вигравав матчі на останніх секундах.
Проти «Лондона» він вкотре показав свою майстерність:
За 25 хвилин на майданчику домініканець набрав сім очок, п’ять підбирань та три передачі. Гра завершилась з рахунком 82:80.
Іспанський клуб уже гарантував собі місце в плей-оф і наразі займає четверте місце в таблиці.