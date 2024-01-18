НБА. Бостон Михайлюка уверенно переиграл Сан-Антонио, Милуоки был уничтожен в Кливленде

Миннесота победила в Детройте, Лейкерс были сильнее Далласа

В ночь на 18 января состоялись девять матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон добыл третью победу подряд и упрочил лидерство в Восточной конференции. Украинец Святослав Михайлюк в поединке против Сан-Антонио принял минимальное участие — менее четырех минут на площадке, две безуспешные попытки броска из-за дуги.

Из прочих матчей отметим звездное противостояние Лейкерс — Даллас. Трио ЛеБрон — Дэвис — Расселл оказалось круче одинокого Луки Дончича. Кливленд разделал под орех вторую команду Восточного дивизиона Милуоки. Миннесота добыла трудовую победу в Детройте — и стала единственной командой игрового дня, сумевшей выиграть на выезде.

Еще один матч, Юта — Голден Стэйт, был перенесен из-за смерти Деяна Милоевича, ассистента главного тренера Уорриорз.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс – Миннесота Тимбервулвз – 117:124 (40:39, 22:31, 28:28, 27:26)

Атланта Хокс – Орландо Мэджик – 106:104 (26:26, 23:25, 29:25, 28:28)

Бостон Селтикс – Сан-Антонио Сперс – 117:98 (30:25, 40:20, 24:33, 23:20)

Кливленд Кавальерс – Милуоки Бакс – 135:95 (32:22, 34:19, 42:26, 27:28)

Нью-Йорк Никс – Хьюстон Рокетс – 109:94 (23:25, 25:21, 29:23, 32:25)

Торонто Рэпторс – Майами Хит – 121:97 (41:18, 37:25, 16:30, 27:24)

Нью-Орлеан Пеликанс – Шарлотт Хорнетс – 132:112 (43:36, 23:25, 30:21, 36:30)

Лос-Анджелес Лейкерс – Даллас Маверикс – 127:110 (32:26, 23:27, 42:27, 30:30)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Бруклин Нетс – 105:103 (24:23, 27:29, 23:31, 31:20)

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