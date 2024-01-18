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Сборная Украины по баскетболу объявила состав на матчи со Словенией и Португалией

Подготовку к поединкам отбора на Евробаскет-2025 команда Виталия Степановского начнет 17 февраля в Риге

Сборная Украины по баскетболу объявила состав на матчи со Словенией и Португалией

Фото — fbu.ua

Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу объявил состав на матчи квалификации Евробаскета-2025 со Словенией и Португалией.

Подготовку к поединкам сине-желтые начнут 17 февраля в Риге, а 20 февраля отправятся в Словению, где сыграют первый матч квалификации. В расширенный список команды вошли 16 игроков.

    Состав сборной Украины по баскетболу

Защитники: Илья Сидоров (Прометей), Виталий Зотов (Крайова, Румыния), Александр Мишула (ЗТЭ, Венгрия), Александр Ковляр (Обрадойро, Испания), Анатолий Шундель (Тарту, Эстония).

Форварды: Павел Крутоус (Крайова, Румыния), Александр Липовый (Прометей), Иван Ткаченко (Прометей), Андрей Войналович (Шленск, Польша), Вячеслав Бобров (Прометей), Владимир Конев (Днепр).

Центровые: Вячеслав Петров (Подгорица, Черногория), Артем Пустовой (Обрадойро, Испания), Дмитрий Скапинцев (Вестчестер Никс, США), Владимир Герун (Сендай, Япония), Константин Аникиенко (Фокшаны, Румыния).

Главный тренер — Виталий Степановский, тренеры – Артем Слипенчук, Олег Гончаров.

Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Затем сине-желтые сыграют с Португалией 25 февраля. Номинально «домашний» для Украины поединок пройдет в Риге. Третьим соперником украинцев в группе А является Израиль.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

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