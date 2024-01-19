Американський футболіст перервав стрік Ірвінга з п’яти матчів із 33+ очками. Він анонсував це в твіттері ще заздалегідь

У нещодавньому матчі «Далласа» проти «Лейкерс» Кайрі Ірвінг набрав всього 12 очок, перервавши свою серію із п'яти поспіль матчів із 33+ очками.

Виявляється, все це провина колишнього гравця НФЛ Левеона Белла, який після кар'єри в футболі також розпочав виступати в боксі.

У своєму твіттері ще до матчі із «Лейкерс» Белл відреагував на статистику Кайрі Ірвінга в останніх п'яти матчах, яка справді вражала:

«Я можу просто зробити ставку прямо зараз і закінчити все це лайно 😂», – написав спортсмен.

Пізніше Левеон вирішив таки довести справу до кінця:

«Маверікс» грають завтра? Окей, дивіться, я доведу світові, що зможу заповілльнити Кайрі. Я поставлю «більше» (йдеться про те, що Ірвінг набере більше очок, ніж запропоноване букмекером число), навіть не знаю, скільки там буде»

Букмекери пропонували кількість очок Ірвінга в матчі проти «Лейкерс» у діапазоні 25-35, тобто можна було зробити ставку на те, що Кайрі набере більше, або менше очок, ніж число, яке запропонував конкретний букмекер. Белл, ймовірно, таки поставив на «більше», а Ірвінг набрав лише 12 очок.

«Лол, я ж казав вам. Це моя провина, Кайрі, мені просто потрібно було висловити свою думку. Це не твоя вина», – твітнув ексфутболіст після матчу.

Фото: Jevone Moore/Icon Sportswire, Mike Ehrmann/NFL

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