Баскетбол
Американський футболіст перервав стрік Ірвінга з п’яти матчів із 33+ очками. Він анонсував це в твіттері ще заздалегідь
У нещодавньому матчі «Далласа» проти «Лейкерс» Кайрі Ірвінг набрав всього 12 очок, перервавши свою серію із п'яти поспіль матчів із 33+ очками.
Виявляється, все це провина колишнього гравця НФЛ Левеона Белла, який після кар'єри в футболі також розпочав виступати в боксі.
У своєму твіттері ще до матчі із «Лейкерс» Белл відреагував на статистику Кайрі Ірвінга в останніх п'яти матчах, яка справді вражала:
«Я можу просто зробити ставку прямо зараз і закінчити все це лайно 😂», – написав спортсмен.
Пізніше Левеон вирішив таки довести справу до кінця:
«Маверікс» грають завтра? Окей, дивіться, я доведу світові, що зможу заповілльнити Кайрі. Я поставлю «більше» (йдеться про те, що Ірвінг набере більше очок, ніж запропоноване букмекером число), навіть не знаю, скільки там буде»
Букмекери пропонували кількість очок Ірвінга в матчі проти «Лейкерс» у діапазоні 25-35, тобто можна було зробити ставку на те, що Кайрі набере більше, або менше очок, ніж число, яке запропонував конкретний букмекер. Белл, ймовірно, таки поставив на «більше», а Ірвінг набрав лише 12 очок.
«Лол, я ж казав вам. Це моя провина, Кайрі, мені просто потрібно було висловити свою думку. Це не твоя вина», – твітнув ексфутболіст після матчу.
Фото: Jevone Moore/Icon Sportswire, Mike Ehrmann/NFL