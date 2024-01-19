«Брансону потрібно перевірити своє павуче чуття». Джейлен влучив шалений кидок у матчі з «Вашингтоном»

Вже традиційно найкращим гравцем матчу став Джейлен Брансон, набравши 41 очко, а також зробивши вісім асистів та вісім підбирань. 20 очок Джейлен набрав у заключній чверті зустрічі!

Хоча їх могло бути ще більше – Брансон відзначився ось таким шаленим влучанням, кинувши м'яч у кошик однією рукою. Але вже після свистка судді, тож кидок не було зараховано.

Хоча сам Джейлен ще довго дивився на свою руку, намагаючись зрозуміти, як це трапилося. Користувачі мережі вже пропонують Брансону перевірити своє павуче чуття, яке має «Людина-павук» із коміксів Marvel.

Фото: Elsa/NBAE

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