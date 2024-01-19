Матч тижня у баскетбольній Суперлізі: дві найгарячіші команди чемпіонату зустрінуться у Дніпрі

Регулярний чемпіонат Суперліги наближається до кульмінації – вже у неділю баблом у Дніпрі стартує його третє та заключне коло.

Щільність у турнірній таблиці залишається дуже високою: другу та шосту команди розділяє всього лише одна перемога, а у боротьбі за місце у зоні плей-оф «Старий Луцьк» наразі поступається «Біпі» тільки за додатковими показниками. Тож попереду на нас чекає ще купа цікавезних протистоянь зі своїми інтригами. Головна з яких – хто взагалі візьме участь у постсезоні і зможе здобути собі зручну висхідну позицію для реальної боротьби за медалі.

Tribuna.com разом із титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET анонсує перший за хронологією – і головний за вивіскою, – поєдинок поточного тижня. 21 січня у Дніпрі між собою зустрінуться дві найгарячіші команди чемпіонату тут і зараз. Лідери сезону з «Дніпра», що мають ідеальний баланс перемог та поразок 15/0, прийматимуть друге у турнірної таблиці «Запоріжжя», яке виграло шість своїх попередніх поєдинків поспіль, здолавши кількох дуже серйозних суперників.

Причини успіху підопічних Валерія Плеханова на стику календарних 2023 та 2024 років лежать на поверхні. Це не лише підсилення двома ексгравцями «Будівельника», Максимом Нікітіним та Ростиславом Кабановим, але й вирішення попередніх кадрових проблем – бабли в Івано-Франківську та Луцьку «Запоріжжя» відіграло оптимальним складом, без хворих та травмованих, і це одразу ж відбилось на результатах. У тренерського складу банально з’явилось більше опцій – для агресивного захисту, лоуд-менеджменту лідерів та менш передбачуваного нападу, і актуальне «Запоріжжя» виглядає значно цікавіше, ніж восени.

Цього вистачило, щоб у двох попередніх баблах переграти в особистих зустрічах почергово усі команди, що займають наразі місця з другого по сьоме – від непоступливої «Говерли», що намагається затягнути усіх суперників у низовий баскетбол (там впорались завдяки 21 підбиранню у нападі), до «Київ-Баскета» у стані перебудови (у вирішальні хвилини божив Нікітін, накидавши 17 очок за четверту чверть). Але суперника рівня «Дніпра» на переможній серії у «Запоріжжя» ще не було: матч з лідером сезону має стати її кульмінацією та найбільш серйозною перевіркою того, на що колектив Плеханова взагалі здатний у поточному сезоні.

Для дніпрян, попри 3-0 та все ще бездоганний баланс, луцький бабл не був зовсім вже легким. «Київ-Баскет» дуже непогано чіплявся за команду Володимира Коваля і мав би шанси на успіх, якби не два «але» – не надто вдалі рішення на м’ячі у четвертій чверті за відсутності на майданчику Павла Буренка та фактор Володимира Конєва. Чинний MVP Суперліги, як і очікувалось, зробив і без нього сильну команду справді летальною: коли у партнерів усе йде добре у нападі і без великої кількості кидків від форварда, він вмикається на повну у захисті (2,2 блоки за матч у «Дніпрі» проти 1,1 у «Будівельнику»), проте коли це стає дійсно необхідним, готовий вирішувати долю володінь та матчів у фірмових ізоляціях.

У поточному сезоні «Дніпро» та «Запоріжжя» поки що зіграли між собою лише одного разу – у дебютному баблі регулярного чемпіонату на початку жовтня, і той матч був відносно близьким (лідери чемпіонату перемогли з рахунком 78:69, а інтрига жила до середини заключної чверті). З того моменту команди істотно видозмінились та суттєво підсилились – тож їхня нова зустріч має бути не лише конкурентною, а й просто кращою з точки зору якості баскетболу як такого. Зрештою, якщо не перша та друга команди регулярки мають дарувати нам напругу, драму та класний баскетбол, то хто?

Матч між «Дніпром» та «Запоріжжям» відбудеться 21 січня та розпочнеться о 14:00. Пряма трансляція – на ютуб-каналі ФБУ та телеканалі XSPORT.

Фото: ФБУ

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