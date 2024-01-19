НБА. Сакраменто с Лэнем уступил Индиане, Миннесота обыграла Мемфис

Украинец провел на площадке немногим более пяти минут

В ночь на 19 января состоялись пять матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз уступил Индиане Пэйсерз — 121:126. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке немногим более пяти минут, однако в активе игрока — две потери и один фол.

НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Никс — Вашингтон Уизардз — 113:109 (22:22, 24:23, 27:27, 40:37)

Торонто Рэпторз — Чикаго Буллз — 110:116 (27:38, 31:25, 28:27, 24:26)

Юта Джаз — Оклахома-Сити Тандер — 129:134 (27:39, 40:37, 28:22, 34:36)

Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис — 118:103 (30:30, 20:25, 31:31, 37:17)

Сакраменто Кингз — Индиана Пэйсерз — 121:126 (31:34, 26:36, 32:29, 32:27)

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