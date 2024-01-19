Ще не встиг отримати зарплатню, а вже віддав чималу суму. Брюсу Брауну довелося «за знайомством» купити ігровий номер в «Торонто»

19 січня чемпіон НБА-2023 Брюс Браун дебютував у складі «Торонто», в якому він опинився після трейду Паскаля Сіакама.

Ще з часів коледжу захисник грав під 11 номером, проте за різних обставин в НБА він лише двічі зміг заволодіти майкою з цим числом на спині: в «Денвері» та «Індіані».

Потрапивши в канадську франшизу, Брюс знову мав залишитися без улюбленої 11-ки, яка належала Джонтею Портеру – брату Майкла Портера, з яким Браун брав титул.

Це знайомство дозволило новачку «Торонто» домовитися про придбання цього ігрового номера за невелику суму у 10 тисяч доларів. Незначна цифра для гравця, який за цей сезон заробить 22 з половиною мільйони доларів. Сам Портер після продажу номера взяв собі 34-й.

Джонтей – гравець на двосторонньому контракті, якому цього року гарантовані лише 400 тисяч доларів.

Джерело: СBSsports

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