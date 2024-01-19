Воу! Едвардс виконав потужний аллей-уп, винахідливо накинувши самому собі від щита

Саме з його винахідливого хайлайту наприкінці третьої чверті розпочався камбек «Міннесоти», яка на той момент відставала у рахунку. «Вулвз» вдалося переламати хід поєдинку на свою користь у четвертій 12-хвилинці, яку вони виграли із різницею «+20» (37:17).

Едвардс, заплутавши сам себе у штрафному майданчику суперника, знайшов вихід із ситуації – накинув собі від щита та завершив аллей-уп після власної передачі.

«Міннесота» стала другою командою сезону НБА (після «Бостона»), яка здобула 30 перемог.

Фото: Jordan Johnson/NBAE

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