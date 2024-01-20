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«Біжу за кросівками і готовий!» Легенда укрбаскету жартома відгукнулась на пропозицію зіграти за команду

Легендарний український баскетболіст, колишній капітан збірної України та ексгравець НБА Кирило Фесенко відреагував на пост журналіста та коментатора Олександра Прошути, який той опублікував у своєму телеграмі.

У пості Олександр Прошута розібрав розширену заявку збірної України на лютневі матчі відбору до Євробаскета-2025, звернувши увагу на проблемну позицію центрового.

Намагаючись зрозуміти, кого варто було викликати до команди замість або окрім центрових, які потрапили до розширеного списку команди Віталія Степановського, а саме Костянтина Анікієнка, Володимира Геруна, В'ячеслава Петрова, Артема Пустового та Дмитра Скапінцева, коментатор згадав кілька прізвищ інших представників «п'ятої позиції».

«Альтернативы? Сандул? Загреба? (он и так травмирован) Легенда чемпионатов Саудовской Аравии Коренюк? Зайцева с тайваньской пенсии достанем?

Кирилл Анатольевич, а вы за сборную не хо побегать?»

Кирило Анатолійович Фесенко відгукнувся на таку пропозицію в своєму інстаграмі.

«Біжу за кросівками і я готовий!», – написав 37-річний ексгравець команд НБА «Юти» та «Індіани».

«Біжу за кросівками і готовий!» Легенда укрбаскету жартома відгукнулась на пропозицію зіграти за команду

Останнім клубом Кирила Фесенка був «Аль-Нассер» із Кувейта в сезоні-2022/23.

Фото: JEAN-SEBASTIEN EVRARD/AFP, інстаграм armarius44

ua.tribuna.com

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