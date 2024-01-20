Моторошна травма найкращого скорера Вищої ліги. Лідер «Ніко-Баскета» встиг зіграти лише 26 секунд

19 січня в рамках баблу Вищої Ліги в Пущі-Водиці «Ніко-Баскет» зустрічався з «Львівською Політехнікою», яку цього вечора очолював Ярослав Зубрицький. Команда з Миколаєва здобула непросту перемогу з рахунком 71:61 в матчі з останнім колективом першості.

Усе могло б бути набагато простіше для підлеглих Валентина Берестнєва, проте його головна зірка і лідер Богдан Лук’ян отримав моторошну травму ноги вже на 26 секунді зустрічі. Після невдалого приземлення він залишив майданчик лише з допомогою одноклубників і більше на нього не повертався:

За відсутності Богдана Лук’яна найкращим скорером команди став новачок Святослав Товкач з «Біпи», який набрав 19 очок та 10 підбирань за 19 хвилин.

Загалом по сезону Богдан Лук’ян є найкращим бомбардиром Вищої ліги – на його рахунку 20,5 очок в середньому в 20 матчах.

Фото: МБК НІКО Баскет

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