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Баскетбол

НБА. Бостон без участия Михайлюка драматично уступил Денверу

Поражение не помешало Селтикс остаться в лидерах Восточной конференции

НБА. Бостон без участия Михайлюка драматично уступил Денверу

Бостон — Денвер. Фото — Getty Images

В ночь на 20 января состоялись семь поединков регулярного чемпионата НБА.

Лидер Восточной конференции Бостон дома драматично уступил действующему чемпиону. Никола Йокич и Джамал Мюррей на двоих принесли 69 очков и 20 подборов, а Денвер вырвал победу на последних секундах. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк был в заявке, но на площадке так и не появился.

Также стоит отметить Шарлотт и Бруклин, прервавшие свои длительные серии неудач, причем Нетс в гостях уверенно прибили Лейкерс.

Матч Голден Стэйт — Даллас был перенесен из-за недавней смерти Деяна Милоевича, ассистента главного тренера Уорриорз.

    НБА. Регулярный чемпионат

Орландо Мэджик – Филадельфия Сиксерс – 109:124 (34:32, 26:36, 16:21, 33:35)

Шарлотт Хорнетс – Сан-Антонио Сперс – 124:120 (34:32, 32:26, 31:27, 27:35)

Бостон Селтикс – Денвер Наггетс – 100:102 (32:31, 29:24, 21:26, 18:21)

Майами Хит – Атланта Хокс – 108:109 (24:32, 32:25, 27:24, 25:28)

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Нью-Орлеан Пеликанз – Финикс Санз – 109:123 (28:41, 24:28, 28:31, 29:23)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Индиана Пэйсерс – 118:115 (34:31, 30:22, 24:28, 30:34)

Лос-Анджелес Лейкерс – Бруклин Нетс – 112:130 (37:28, 31:34, 22:38, 22:30)

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