Баскетбол
НБА. Бостон без участия Михайлюка драматично уступил Денверу
Поражение не помешало Селтикс остаться в лидерах Восточной конференции
В ночь на 20 января состоялись семь поединков регулярного чемпионата НБА.
Лидер Восточной конференции Бостон дома драматично уступил действующему чемпиону. Никола Йокич и Джамал Мюррей на двоих принесли 69 очков и 20 подборов, а Денвер вырвал победу на последних секундах. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк был в заявке, но на площадке так и не появился.
Также стоит отметить Шарлотт и Бруклин, прервавшие свои длительные серии неудач, причем Нетс в гостях уверенно прибили Лейкерс.
Матч Голден Стэйт — Даллас был перенесен из-за недавней смерти Деяна Милоевича, ассистента главного тренера Уорриорз.
- НБА. Регулярный чемпионат
Орландо Мэджик – Филадельфия Сиксерс – 109:124 (34:32, 26:36, 16:21, 33:35)
Шарлотт Хорнетс – Сан-Антонио Сперс – 124:120 (34:32, 32:26, 31:27, 27:35)
Бостон Селтикс – Денвер Наггетс – 100:102 (32:31, 29:24, 21:26, 18:21)
Майами Хит – Атланта Хокс – 108:109 (24:32, 32:25, 27:24, 25:28)
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Нью-Орлеан Пеликанз – Финикс Санз – 109:123 (28:41, 24:28, 28:31, 29:23)
Портленд Трэйл Блэйзерс – Индиана Пэйсерс – 118:115 (34:31, 30:22, 24:28, 30:34)
Лос-Анджелес Лейкерс – Бруклин Нетс – 112:130 (37:28, 31:34, 22:38, 22:30)