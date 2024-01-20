Відсутність Санона у збірній – перше велике рішення Степановського. Він ризикує повторити помилку Багатскіса

Напередодні федерація баскетболу України оголосила попередню заявку національної збірної України на стартові поєдинки кваліфікації Євробаскету-2025 проти Словенії та Португалії.

Її поки що варто сприймати саме як попередню. До першого офіційного матчу (22 лютого у Копері) ще понад місяць, гарантій доїзду усіх 16 баскетболістів на мінізбір у Ризі немає жодних (Дмитро Скапінцев цілком може отримати ще один шанс в НБА, Володимира Геруна – не відпустити у національну команду японський клуб, хтось може травмуватись – не хотілося б, звісно, але це спорт), втім певні тенденції відстежити можна.

Перша з них – прямо зараз Віталій Степановський не розраховує на гравців із Суперліги, які не виступали за національну команду раніше. Проривний сезон у «Київ-Баскеті» проводить Вадим Заплотинський, прогресує у «Дніпрі» Данііл Сипало, але у лютому за збірну зможе зіграти лише чинний MVP чемпіонату Володимир Конєв.

Тут усе більш-менш логічно – часу на підготовку до словенців та португальців буде відверто небагато, результат очевидно тиснутиме (якщо від першого офіційного турніру Степановського, олімпійського прекваліфаєра у серпні, ніхто нічого не чекав, тут потрібно виходити на чемпіонат Європи – і, бажано, не з третьої позиції у групі за додатковими показниками), тож момент для інтеграції у склад потенційних дебютантів без міжнародного досвіду на дорослому рівні у лютому буде відверто невдалим. Тим більше, і по Сипалу, і по Заплотинському є чітке питання, на яке складно відповісти без низки контрольних матчів – на якій позиції вони можуть бути найбільш корисними національній команді.

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Друга і значно більш цікава тенденція – принаймні поки що Степановський не розраховує на Іссуфа Санона. Його невиклик у збірну зараз – перше дійсно вагоме кадрове рішення нового тренера, що цілком може мати стратегічне значення.

Чому відсутність Санона у складі може бути лише тренерським рішенням

Бо, насправді, інших причин просто немає. Іссуф здоровий – після турбулентного з точки зору травм старту клубного сезону він має ігровий час у «Прометеї» навіть на рівні Єврокубка (16 хвилин проти «Цедевіти-Олімпії», і по 18 – проти «Парижа» та «Вулвз» у трьох останніх турах). Іссуф у непоганій формі – він дійсно додав у снайперській складовій (влучає 37,5% триочкових у поточному розіграші Єврокубка проти 29,8% у попередньому) і йде на рівні перехоплення в середньому за матч (0,8 – у Єврокубку, 1,5 – у ЛЕБЛ).

І, зрештою, це не питання давнього конфлікту ФБУ та «Прометея» – бо інших п’ятьох гравців, що мають чинні контракти з «титанами» (Олександра Липового, Івана Ткаченка, В’ячеслава Боброва, Іллю Сидорова та Андрія Войналовича, який зараз грає в оренді за польський «Шльонск»), Степановський у збірну викликав. Тому пояснення може бути тільки одне: прямо зараз тренер просто не бачить Іссуфа у національній команді.

Минулого літа, якщо пам’ятаєте, Санон був одним із тих, хто не зміг зіграти в олімпійському прекваліфаєрі через проблеми зі здоров’ям – але тоді у багатьох (на це публічно натякали, наприклад, президент ФБУ Михайло Бродський і президент «Дніпра» Валерій Кондратьєв) склалося враження, що захисник «Прометея» просто не захотів грати за збірну на турнірі, де вона об’єктивно не мала шансів на успіх. Такої ж думки цілком може дотримуватись і Степановський – і відштовхуватись від неї як людина, що першочергово відповідатиме за результат, при виборі гравців, яким він довіряє.

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Але все може бути й значно простіше. Маючи можливість розраховувати одночасно і на Іллю Сидорова (вихованець «Хіміка»), і на Олександра Ковляра (вихованець «Хіміка»), і на Віталія Зотова (грав у Степановського спочатку у «Хіміку», а потім і у «Крайові», де прямо зараз є найкращим бомбардиром румунського чемпіонату), тренер збірної запросто міг вирішити, що йому не потрібна ще одна опція на м’ячі в особі Санона – і банально зробив ставку на тих людей, з якими у нього є значно більший досвід спільної роботи.

Що це означає для Санона

Нічого хорошого – незалежно від того, носять причини його невиклику в збірну спортивний чи неспортивний характер. Ми звикли сприймати захисника «Прометея» як проспекта, але йому вже 24 і він грає свій сьомий сезон у дорослому баскетболі – а у його кар’єрі все ще немає якоїсь золотої середини. Санон може бути або супергероєм – як у феєричній серії плей-оф Суперліги між «Дніпром» та «Будівельником» трирічної давнини чи на Євробаскеті-2022, коли він змушував Дімітріса Ітудіса кричати на Янніса Адетокумбо, – або невдахою. І ніхто на 100% не знає, якого Іссуфа ми побачимо умовним завтра – його баскетболу все ще бракує стабільності.

Єдине, що у Санона точно є зараз – це статус улюбленця вболівальників, заслужений вибуховою грою і живими емоціями на майданчику, зокрема і у матчах за збірну. Його відсутність у складі національної команди помітна та обговорювана – бо у багатьох поєдинках попереднього циклу, ще за Айнарса Багатскіса, Іссуф був якщо не найкращим, то точно найвидовищнішим нашим баскетболістом. І тією людиною, за яку точно хотілося переживати.

Втім, заявку збірної формують не вболівальники, і відсутність у ній – достатній привід для гравця, що принаймні два попередніх роки вважався залізобетонно основним у національній команді, задуматись, що саме було зроблено не так. Спосіб повернути собі місце у складі у Санона є лише один: провести вирішальну частину клубного сезону («Прометей» з 90-відсотковою імовірністю знову зіграє у плей-оф Єврокубка і точно боротиметься за друге поспіль чемпіонство у ЛЕБЛ) так, щоб у Степановського просто не залишилось вибору. Для цього Іссуф має бути найкращою версією себе, якою він не є прямо зараз – відкриваючи тим самим для тренера збірної інші варіанти.

Чим ризикує Степановський

Проте не спішіть вважати рішення керманича національної команди відмовитись від Іссуфа правильним. Те, що у ньому є певна логіка – це одна справа, і зовсім інша, що реальні наслідки його ми побачимо і зможемо оцінити тільки постфактум. Можливо, навіть не одразу після завершення лютневого міжнародного вікна, а значно пізніше.

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У цьому контексті варто ненадовго повернутись у листопад 2021-го – на момент старту відбору на минулорічний чемпіонат світу, для потрапляння на який збірній України не вистачило однієї перемоги. Тоді наша національна команда програла дуже важливий виїзний матч з грузинами, дозволивши натуралізованому американцю Теду Макфаддену робити все, що заманеться (27 очок, дев’ять асистів, 7/12 триочкових), і головне, за що критикували після тієї невдачі Багатскіса – небажання дати Санону зіграти декілька чи бодай одну захисну зміну проти гарячого лідера суперника.

З суто тактичних міркувань це потрібно було зробити – бо грали у задній лінії в Багатскіса тоді Джером Рендл, Сидоров та Денис Лукашов, баскетболісти класні, зі своїми (причому у кожного різними) чеснотами, але не гуру індивідуального захисту. Втім, латвієць на тому етапі своєї кар’єри у збірній України не довіряв Іссуфу настільки, що просто протримав його на лаві запасних усі 40 хвилин (і потім дав зіграти тільки три хвилини проти Північної Македонії) – а на одну із лідерських ролей у команді вивів Санона лише за рік.

Щось подібне цілком може статись і зі збірною Степановського – бо набір навичок Санона (якщо, звісно, ми кажемо про вмотивованого Іссуфа у хорошій формі) все ще унікальний для нашого баскетболу, і існує купа ситуацій, за яких збірній може не вистачити саме їх у найближчих матчах. Словенія неймовірно небезпечна і без Луки Дончича, та й португальців недооцінювати не варто: у них дві клубні команди у топ-16 Кубка Європи ФІБА (і обидві мають цілком робочі шанси на чвертьфінал), третя грала у групі Ліги чемпіонів, а головний проспект країни у свої 18 виграв для «Ховентута» матч Єврокубка з «Прометеєм» вдалими діями у клатчі. У жіночому баскетболі вони вже попереду (восени виграли в українок матч відбору на Євробаскет-2025 з 15-очковою різницею), а у чоловічому не настільки далеко позаду, як ще два-три цикли тому.

Степановський, який два з половиною роки тому асистував Багатскісу у Тбілісі і на власні очі бачив, до чого призвів ігнор Санона, напевно тримає усе це в голові – проте аж ніяк не застрахований від повторення помилки свого попередника. Тренер збірної зробив власну ставку, і вона дуже ризикована: від нової хвилі критики (попередня, у серпні, була за низку серйозних травм у збірній – В’ячеслав Кравцов та Сергій Павлов лікуються досі) його вбережуть лише дві перемоги у лютому.

Фото: FIBA / World Cup 2023 Qualifiers, FIBA / Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023, БК «Прометей» / Facebook

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