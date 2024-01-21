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БИПА обыграла Кривбасс и удержалась в зоне плей-офф Суперлиги FAVBET

Одесситы прервали серию из четырех поражений

БИПА обыграла Кривбасс и удержалась в зоне плей-офф Суперлиги FAVBET

БИПА — Кривбасс. Фото — fbu.ua

БИПА одержала победу над Кривбассом в матче днепровского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 89:81.

Одесситы сумели прервать серию из четырех поражений — для этого им понадобился поединок с главным аутсайдером чемпионата.

Кривбасс, как это с ним нередко бывает, выглядел сильнее на старте матча и даже выиграл первую четверть. Но в дальнейшем игра развивалась предсказуемо — БИПА вышла вперед и довела встречу до победы.

22 января БИПА сыграет с лидером чемпионата Днепром, а Кривбасс встретится с Запорожьем.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

БИПА — Кривбасс — 89:81 (20:23, 27:16, 19:18, 23:24)

БИПА: Уитли (13 + 6 передач), Ткаченко (11 + 6 подборов), Рябчук (18 + 6 подборов + 5 передач), Льюис (15), Кадыгроб (19), Шашков (11), Малиновский (2)

Кривбасс: Рид (23 – 5 потерь), Мартынов (21), Бибиков (11), Бречко (4 + 6 подборов), Бречка (7), Тищенко (7), Мельник (6), Гладун (2)

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