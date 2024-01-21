Днепр уверенно обыграл БК Запорожье в матче лидеров Суперлиги FAVBET

Команда Владимира Коваля продолжает идти без потерь

Днепр дома оказался сильнее БК Запорожье в центральном поединке января в рамках регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 101:91.

В поединке домашнего бабла команда Владимира Коваля не испытала проблем против ближайшего преследователя. Запорожье оказало достойную конкуренцию в первой четверти, но уже к большому перерыву безоговорочный лидер Суперлиги обеспечил себе отрыв в 17 очков.

К началу третьей четверти преимущество Днепра составляло +26. В заключительном отрезке подопечные Валерия Плеханова сумели сократить отрыв и в итоге проиграли с достойным счетом.

Днепр добыл 16-ю победу в 16 встречах. Запорожье сохранило второе место, но в турнирной таблице ему на пятки наступают БК Ровно и Говерла-Прикарпатье.

Завтра, 22 января, Днепр примет БИПА, а БК Запорожье сыграет с аутсайдером Кривбассом.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — Днепр — 91:101 (19:24, 23:35, 16:25, 33:17)

БК Запорожье: Кабанов (14), Сизов (13), Быков (12 + 7 передач), Морозов (12), Дмитренко (12), Хохоник (10 + 7 передач), Величко (8), Буц (6), Холод (2), Никитин (2)

Днепр: Закурдаев (23 + 7 передач), Тимофеенко (19 + 5 подборов), Конев (11 + 10 подборов), Бондарчук (10), Горобченко (9 + 7 передач), Дубоненко (7), Сипало (6), Сорочан (6), Тарасенко (5), Вильховецкий (3), Колдомасов (2)

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