Оклахома обыграла Миннесоту в матче лидеров Западной конференции, Хьюстон в овертайме дожал Юту в НБА

Детройт и Милуоки набрали более 270 очков на двоих

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись восемь матчей регулярного чемпионата.

В поединке лидеров Западной конференции Оклахома обыграла Миннесоту — 102:97. Хьюстон лишь в овертайме сумел вырвать победу у Юты — 127:126. Сверхрезультативный матч провели Детройт и Милуоки, набрав более 270 очков на двоих.

Детройт Пистонз — Милуоки Бакс — 135:141 (38:34, 29:36, 31:33, 37:38)

Вашингтон Уизардс — Сан-Антонио Сперс — 127:131 (36:37, 30:35, 34:28, 27:31)

Шарлотт Хорнетс — Филадельфия 76ерс — 89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28)

Атланта Хокс — Кливленд Кавальерс — 95:116 (20:25, 25:34, 25:34, 25:23)

Нью-Йорк Никс — Торонто Рэпторс — 126:100 (31:31, 28:26, 33:21, 34:22)

Миннесота Тимбервулвз — Оклахома Сити Тандер — 97:102 (24:30, 30:27, 29:17, 14:28)

Хьюстон Рокетс — Юта Джаз — 127:126 ОТ (31:24, 33:27, 25:38, 26:26, 12:11)

Чикаго Буллз — Мемфис Гризлис — 125:96 (21:17, 29:23, 36:29, 39:27)

Источник