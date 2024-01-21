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Баскетбол

Остін Рівз двічі не звернув уваги на Дарвіна Гема і пройшов повз

Гравець «Лейкерс» Остін Рівз проігнорував головного тренера Дарвіна Гема під час матчу з «Далласом».

Рівз не звертав уваги на Хема, який намагався привітати його з чудовим ігровим відрізком. 25-річний гравець відібрав м'яч у Тіма Хардуея-молодшого, а потім віддав передачу Торіну Прінсу, який влучив кидок.

Рівз пройшов повз Гема, щоб дати п'ять Прінсу, а потім зробив те саме з одним з асистентів, але не з головним тренером.

Фото: Michael Reaves

ua.tribuna.com

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