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Политехника-Галичина распрощалась с Нельсоном и Дэвисом

Джакор набирал в среднем 22,9 очка в Суперлиге

Политехника-Галичина распрощалась с Нельсоном и Дэвисом

Квентин Дэвис, Джакор Нельсон, фото — facebook.com/bclvivpolytechnic

Политехника-Галичина распрощалась с двумя легионерами, Джакором Нельсоном и Кевином Дэвисом.

Нельсон провел за львовскую команду 17 матчей. Защитник в среднем набирал 22,9 очка и совершал 6 подборов (средняя эффективность – 20,1). Неоднократно Джакор устанавливал рекорд результативности Суперлиги FAVBET.

Дэвис сыграл 18 матчей за Политехнику-Галичину. Центровой в среднем набирал 8,3 очка и совершал 5,7 подборов (средняя эффективность – 10,4).

Политехника-Галичина занимает седьмое место в Суперлиге FAVBET. Следующий матч львовяне проведут 24 января со Старым Луцком.

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