У «Дніпра» було 1,9 секунди на атаку – Горобченко встиг виконати «трійку» та закрити половину епічним баззером

Поточні лідери сезону Суперліги «Дніпро» та «Запоріжжя» матчем у Дніпрі відкрили черговий ігровий тиждень чемпіонату України.

Дніпряни жваво розпочали зустріч та за першу половину реалізували аж 12 триочкових кидків, вигравши її із рахунком 59:42.

Останній дальній кидок влучив розігруючий «Дніпра» Михайло Горобченко. У команди залишалося 1,9 секунди до сирени, але цього виявилося достатньо, щоб закинути в кошик під сирену та зірвати овації вболівальників на трибунах.

Скриншоти: ФБУ

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