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БК Запорожье удержал победу над Кривбассом в матче днепровского бабла Суперлиги FAVBET

Лучшим игроком встречи стал форвард Максим Никитин

БК Запорожье удержал победу над Кривбассом в матче днепровского бабла Суперлиги FAVBET

БК Запорожье — Кривбасс, фото — facebook.com/UkrBasket

БК Запорожье удержал победу над Кривбассом в матче днепровского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 81:77.

Команда Валерия Плеханова уверенно начала поединок и достигла перевеса +10 очков уже в первой четверти. Запорожцы контролировали игру до заключительной десятиминутки. Кривбасс ближе к концу встречи сумел сократить отставание до одного очка, но развязка осталась за Запорожьем.

Лучшим игроком встречи стал Максим Никитин. Форвард запорожцев набрал 20 очков и совершил 13 подборов.

Запорожье занимает второе место в Суперлиге, добыв 12 побед. Кривбасс остается на последней строчке с единственной победой в активе.

В следующем матче Запорожье сыграет с БИПА, Кривбасс встретится с лидером Днепром. Оба поединка пройдут 23 января.

    Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — Кривбасс — 81:77 (28:17, 16:15, 17:21, 20:24)

Запорожье: Сизов (20 + 9 подборов), Быков (11 + 6 подборов + 9 перехватов), Морозов (14), Буц, (2), Величко (2), Никитин (20 + 13 подборов), Кабанов (8), Покоенко (2), Дмитренко (2)

Кривбасс: Рид (22 + 6 перехватов), Бибиков (18), Тищенко (16 + 8 подборов), Мельник (7), Бречка (5), Бречко (5 + 5 подборов), Мартынов (4)

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