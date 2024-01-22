Днепр одержал тяжелую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

Лидер чемпионата провалил первую четверть, но дожал соперника после большого перерыва

Днепр обыграл БИПА в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 63:56.

Днепряне провалили первую четверть, набрав лишь девять очков. Далее команда Виталия Коваля стала сокращать отставание. Днепр лучше провел вторую половину встречи и дожал соперников в последней четверти.

Капитан хозяев площадки Станислав Тимофеенко был признан лучшим игроком матча. На счету форварда — 10 очков, а также 7 подборов и 4 передачи.

Днепр продолжает лидировать в Суперлиге со 100-процентным результатом. БИПА с шестью победами остается на восьмом месте.

В следующем матче Днепр сыграет с Кривбассом, а БИПА — с БК Запорожье. Оба поединка пройдут 23 января.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

БИПА — Днепр — 56:63 (18:9, 16:19, 9:16, 13:19)

БИПА: Уитли (11 + 8 передач), Ткаченко (11 + 5 подборов), Рябчук (10 + 6 перехватов + 3 подбора), Льюис (4 + 7 подборов), Кадыгроб (13), Шашков (3), Бугорский (2), Баранов (2)

Днепр: Горобченко (11), Тимофеенко (10 + 7 подборов + 4 передачи + 2 перехвата), Конев (8 + 12 подборов + 3 передачи + 2 блок-шота), Сипало (2 + 7 подборов), Тарасенко (16), Дубоненко (8) , Бондарчук (5), Колдомасов (3)

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