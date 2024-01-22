НБА. Бостон без Михайлюка победил Хьюстон, Бруклин уступил Клипперс

Лейкерс с дабл-даблом Дэвиса разгромил Портленд

В ночь на 22 января состоялись шесть матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон Селтикс без украинца Святослава Михайлюка победил Хьюстон Рокетс (116:107). Также отметим триумф Лос-Анджелес Лейкерс над Портленд Трэйл Блэйзерс — 134:110.

НБА. Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Клипперс — Бруклин Нетс — 114:125 (24:27, 25:34, 35:38, 41:15)

Вашингтон Уизардс — Денвер Наггетс — 104:113 (24:33, 28:29, 26:27, 26:24)

Орландо Мэджик — Майами Хит — 105:87 (22:19, 26:27, 33:23, 24:18)

Хьюстон Рокетс — Бостон Селтикс — 107:116 (25:35, 30:35, 25:20, 27:26)

Финикс Санз — Индиана Пэйсерс — 117:110 (33:25, 32:36, 26:22, 26:27)

Лос-Анджелес Лейкерс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 134:110 (36:31, 31:23, 36:33, 31:23)

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