Баскетбол
Браун блискавичним фінтом усадив Дончича на п’яту точку. Розібравшись із зіркою «Мавс», моментально влучив середній кидок
23 січня «Бостон» переміг «Даллас» на виїзді з рахунком 119:110. На відміну від Кевіна Дюрента та Джоеля Ембііда, Лука Дончич цієї ночі не зміг перетворити цифри статистику у результат. У програній зустрічі словенець назбирав вражаючі 33 очки, 18 підбирань та 13 передач.
Уже в другій чверті з Лукою стався один з найбільш неприємних моментів в цій зустрічі. Зірка «Селтікс» Джейлен Браун посадив його на дупу ефектним фінтом і реалізував середній кидок:
На рахунку автора хайлайта 34 очки, три підбирання та чотири передачі за 37 хвилин.
Фото: Glenn James/NBAE