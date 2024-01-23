Следить

Баскетбол

Браун блискавичним фінтом усадив Дончича на п’яту точку. Розібравшись із зіркою «Мавс», моментально влучив середній кидок

23 січня «Бостон» переміг «Даллас» на виїзді з рахунком 119:110. На відміну від Кевіна Дюрента та Джоеля Ембііда, Лука Дончич цієї ночі не зміг перетворити цифри статистику у результат. У програній зустрічі словенець назбирав вражаючі 33 очки, 18 підбирань та 13 передач.

Уже в другій чверті з Лукою стався один з найбільш неприємних моментів в цій зустрічі. Зірка «Селтікс» Джейлен Браун посадив його на дупу ефектним фінтом і реалізував середній кидок:

На рахунку автора хайлайта 34 очки, три підбирання та чотири передачі за 37 хвилин.

Фото: Glenn James/NBAE

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Видео: Бренд AlphaTauri прощается с Формулой 1

Футбол

Кузьменко оживает. Прервал черную серию без очков, но его все равно могут обменять

Баскетбол

Браун блискавичним фінтом усадив Дончича на п’яту точку. Розібравшись із зіркою «Мавс», моментально влучив середній кидок

Бокс

Питер ФЬЮРИ – о поражении Уайлдера: «Что, черт возьми, там происходило?»

Футбол

Барселона попытается подписать звездных игроков Манчестер Сити и Атлетико Мадрида летом

Баскетбол

Матч Днепр — Кривбасс перенесен на поздний срок из-за продолжительной воздушной тревоги

Теннис

Australian Open. Синнер прервал победную серию Рублева и второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam

Футбол

Наполи хочет подписать хавбека Астон Виллы

Автоспорт

Ник де Вриз: Я уже лучше представляю, что меня ждёт

Футбол

Самый нелепый момент в карьере Малкина. Такого не ожидал никто

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Арсенал сразится за трансфер Судакова

Автоспорт

В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

Бокс

Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

Футбол

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

Футбол

11-метровый отменили. Сборная ДР Конго сыграла вничью против Замбии

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Баскетбол

Днепр одержал тяжелую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Футбол

Салернитана – Дженоа: где смотреть матч Серии А

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол