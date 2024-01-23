Браун блискавичним фінтом усадив Дончича на п’яту точку. Розібравшись із зіркою «Мавс», моментально влучив середній кидок

23 січня «Бостон» переміг «Даллас» на виїзді з рахунком 119:110. На відміну від Кевіна Дюрента та Джоеля Ембііда, Лука Дончич цієї ночі не зміг перетворити цифри статистику у результат. У програній зустрічі словенець назбирав вражаючі 33 очки, 18 підбирань та 13 передач.

Уже в другій чверті з Лукою стався один з найбільш неприємних моментів в цій зустрічі. Зірка «Селтікс» Джейлен Браун посадив його на дупу ефектним фінтом і реалізував середній кидок:

На рахунку автора хайлайта 34 очки, три підбирання та чотири передачі за 37 хвилин.

Фото: Glenn James/NBAE

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