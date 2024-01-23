Центровой Кливленда Томпсон дисквалифицирован на 25 игр за нарушение анти-допинговой политики

Игрок сдал положительный тест на несколько препаратов для наращивания мышечной массы

Центровой Кливленда Тристан Томпсон дисквалифицирован на 25 игр в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) без сохранения заработной платы за нарушение анти-допинговой программы.

По данным НБА, 32-летний Томпсон дал положительный результат на гормон роста ибутаморен, и SARM LGD-4033. Второй препарат обычно используется бодибилдерами и тяжелоатлетами для наращивания мышечной массы, запрещен к любому медицинскому использованию в США и внесен в допинг-лист ВАДА.

Центровой ранее провел девять сезонов за Кливленд, после чего выступал за Бостон, Сакраменто, Индиану, Чикаго и Лейкерс. Кавальерс вновь подписали контракт с канадцем в 2023 году. В нынешнем сезоне Томпсон в среднем набирал 3,8 очка и 3,9 подбора.

Кливленд занимает четвертое место в Восточной конференции. Томпсон начнет отбывать дисквалификацию со следующего матча Кавальерс против Милуоки в ночь на 25 января.

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