День бігменів в НБА: Ембіід набрав 70+18 проти Вембі, а Таунс із 62 очками примудрився програти «Шарлотт»

Від самого моменту дебюту першого піка драфту НБА 2023 року та, можливо, найбільшого баскетбольного таланту з часів самого Леброна Джеймса Віктора Вембаньями, однією з головних інтриг було те, хто ж саме влаштує французу «теплий прийом» у лізі.

Через Вембаньяму ставили данки (причому від абсолютних фріків, на кшталт Кая Джонса у передсезонці, до людей штибу Джа Морента), забивали через нього, набирали проти нього чимало очок, але загалом в лізі Віктор почувається доволі впевнено (статистика не дасть збрехати: 19,9 очок, 10,1 підбирань та 3,2 блок-шоти в середньому за матч). Однак справді виділитися зумів чинний MVP НБА та, мабуть, головний претендент на цю нагороду і в нинішньому сезоні – центровий «Філадельфії» Джоел Ембіід.

Ембіід набрав 70 та встановив кілька рекордів франшизи та НБА

«Сіксерс» не те що б впевнено, але все ж перемогли доволі проблемний «Сан-Антоніо» із рахунком 133:123. Ще перед матчем головного тренера «Сперс» Грегга Поповича запитали про те, що він думає про першу зустріч Вембі із Ембіідом, який демонструє шалений баскетбол останнім часом (Джоел лише третій в історії НБА гравець, який зумів набрати 30+ очок у 20+ матчах поспіль).

«Та ми надеремо йому дупу!», – вигукнув Попович, чим точно додав зустрічі додаткової інтриги.

Вембаньяма зіграв непогано: 33 очки, сім підбирань, два асисти та два блок-шоти. Але порівнювати це із перформансом Ембііда навіть смішно.

70 очок, 18 підбирань, п'ять асистів – 24/41 кидків з гри та 21/23 триочкових за 37 хвилин на майданчику.

Камерунсько-американський (і ще трохи французький) центровий зумів навіть побити декілька рекордів:

🔹 рекорд «Філадельфії» за кількістю очок в одному матчі (до цього було 68 у Вілта Чемберлена);

🔹 перший в історії НБА матч зі статлайном 70+15+5 (навіть 65+15+5 за останні 40 років набирав лише Майкл Джордан);

🔹 Ембіід став лише третім центровим в історії, після Вілта Чемберлена та Девіда Робінсона, якому вдалося набрати 70 очок в одному матчі НБА;

🔹 звісно ж, 70 очок – це також новий рекорд сезону НБА (у Янніса було 64) та новий рекорд кар'єри для Джоела (було 59);

🔹 також Ембіід в нинішньому сезоні набрав вже 1156 очок та 1096 хвилин, що є найкращим показником середньої кількості набраних очок за хвилину в історії НБА;

А ще це перший 70-очковий матч із попереднього сезону, коли по 71 очку набирали Донован Мітчелл та Деміан Ліллард.

Після цього справді історичного перформансу вся арена стоячи аплодувала Джоелу:

Таунс оновив рекорд «Міннесоти», але сам програв матч у кінцівці

А от у паралельному матчі бити всі можливі рекорди взявся інший зірковий бігмен НБА – Карл-Ентоні Таунс із «Міннесоти». Вже за першу половину зустрічі він встиг набрати 44 (!) очки проти «Шарлотт».

Підсумковий результат також вражає: 62 очки, вісім підбирань, 21/35 з гри, зокрема 10 (!) точних триочкових кидків з 15 спроб за 38 хвилин на паркеті. І, увага, поразка від «Горнетс» із рахунком 125:128.

🔹 62 очки – новий рекорд «Міннесоти» (попередній, а саме 60 очок у одному матчі, також належав Таунсу);

🔹 Карл-Ентоні став першим в історії НБА центровим, що набрав 60+ очок та реалізував 10+ триочкових за один матч;

🔹 КАТ долучився до елітної компанії, ставши сьомим гравцем в історії НБА із кількома матчами з 60+ очками. Таке робили раніше Вілт Чемберлен (32 рази), Кобі Браянт (6), Деміан Ліллард (5), Майкл Джордан (4), Джеймс Харден (4) і Елджін Бейлор (3);

🔹 також 62 очки в програному матчі – найбільше з часів 70 очок Девіна Букера в матчі проти «Бостона», який виграли саме «Селтікс».

Цікаво, що саме Карл-Ентоні Таунс міг окрім цього бомбардирського перформансу записати на свій рахунок ще й гейм-віннер, але його спроба закинути була заблокована незадрафтованим у 2023-му баскетболістом Лікі Блеком.

22 січня – магічна дата для рекордів франшиз НБА

Після того, як Джоел Ембіід вписав своє ім'я в історію «Філадельфії», а Карл-Ентоні Таунс – в історію «Міннесоти», одразу три клуби НБА мають рекорд за кількістю очок, набраних одним гравцем у матчі, що був установлений 22 січня. У 2006 році цього ж дня Кобі Браянт набрав 81 очко проти «Торонто», встановивши рекорд «Лейкерс».

Загалом дует Ембііда та Таунса став першим, в якому кожен з баскетболістів набрав 60+ очок в один ігровий день з 1978 року, коли в НБА було ще 22 роки, а жоден із чинних баскетболістів ліги ще навіть не народився.

І це лише четвертий випадок в історії Національної баскетбольної асоціації, коли двоє гравців набирають 60+ очок за одну ніч. Це робили також Девід Томпсон та Джордж Гервін у 1978-му, Джеррі Вест та Вілт Чемберлен у 1962-му та Вілт Чемберлен і Елджін Бейлор у 1961-му.

Команди обох героїв дня після цих матчів продовжують йти у топі своїх конференцій. «Філадельфія» – третя на Сході, а «Міннесота» – перша на Заході.

Фото: твіттер NBA, Timberwolves

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