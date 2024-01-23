Баскетбол
Днепр сыграет с БИПА, Прометей — с Нико-Баскетом в 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу
Первый этап пройдет с 14 по 17 февраля
Состоялась жеребьевка первого этапа Кубка Украины по баскетболу сезона-2023/24.
Матчи на этой стадии пройдут в Днепре, Слобожанском, Киеве и Ивано-Франковске. 16 команд, разделенные на четыре бабла, сыграют в них поединки 1/8 и 1/4 финала. К десяти командам Суперлиги присоединятся шесть лучших представителей Высшей лиги по итогам двух кругов регулярного чемпионата. Известны четыре команды второго дивизиона, которые отобрались в Кубок Украины, еще две определятся позднее.
КУБОК УКРАИНЫ-2023/24 ПО БАСКЕТБОЛУ. ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПАРЫ 1/8 ФИНАЛА И 1/4 ФИНАЛА
- Бабл в Днепре:
Днепр – БИПА
Кривбасс – Черкасские Мавпы
- Бабл в Слобожанском:
Прометей – Нико-Баскет
Политехника-Галичина – ЗСО-СумГУ
- Бабл в Киеве:
Киев-Баскет — ВЛ5
Ровно-ОШВСМ – ВЛ6
- Бабл в Ивано-Франковске:
Прикарпатье-Говерла – Самбор
Запорожье — Старый Луцк
Первый этап Кубка Украины пройдет с 14 по 17 февраля. Четыре победителя каждого бабла становятся участниками Финала четырех Кубка Украины. Пары 1/2 финала будут определены путем жеребьевки.
Финал четырех Кубка Украины планируется провести 2-3 марта 2024 года. Накануне состоится жеребьевка, которую определит полуфинальные пары Финала четырех. Место проведения решающих матчей будет определено ФБУ позже.