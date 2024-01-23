Днепр сыграет с БИПА, Прометей — с Нико-Баскетом в 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Первый этап пройдет с 14 по 17 февраля

Состоялась жеребьевка первого этапа Кубка Украины по баскетболу сезона-2023/24.

Матчи на этой стадии пройдут в Днепре, Слобожанском, Киеве и Ивано-Франковске. 16 команд, разделенные на четыре бабла, сыграют в них поединки 1/8 и 1/4 финала. К десяти командам Суперлиги присоединятся шесть лучших представителей Высшей лиги по итогам двух кругов регулярного чемпионата. Известны четыре команды второго дивизиона, которые отобрались в Кубок Украины, еще две определятся позднее.

КУБОК УКРАИНЫ-2023/24 ПО БАСКЕТБОЛУ. ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПАРЫ 1/8 ФИНАЛА И 1/4 ФИНАЛА

Бабл в Днепре:

Днепр – БИПА

Кривбасс – Черкасские Мавпы

Бабл в Слобожанском:

Прометей – Нико-Баскет

Политехника-Галичина – ЗСО-СумГУ

Бабл в Киеве:

Киев-Баскет — ВЛ5

Ровно-ОШВСМ – ВЛ6

Бабл в Ивано-Франковске:

Прикарпатье-Говерла – Самбор

Запорожье — Старый Луцк

Первый этап Кубка Украины пройдет с 14 по 17 февраля. Четыре победителя каждого бабла становятся участниками Финала четырех Кубка Украины. Пары 1/2 финала будут определены путем жеребьевки.

Финал четырех Кубка Украины планируется провести 2-3 марта 2024 года. Накануне состоится жеребьевка, которую определит полуфинальные пары Финала четырех. Место проведения решающих матчей будет определено ФБУ позже.

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