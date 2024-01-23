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Дюрент дізнався про 70 очок Ембііда прямо на післяматчевій прес-конференції. КейДі був шокований

23 січня Джоел Ембіід відзначився історичним 70-очковим перформансом у матчі з «Сан-Антоніо». У паралельному протистоянні ігрової ночі Кевін Дюрент оформив перемогу над «Чикаго» з 45 очками та гейм-віннером за 1,6 секунди до сирени.

Прямо на післяматчевій прес-конференції зірці «Фінікса» розповіли про виступ чинного MVP. У таке складно повірити з першого разу:

«70, дідько.

Чув, що Таунс набрав тут 40 за половину… Рівень майстерності в лізі просто неймовірний. Тренери теж працюють у цьому напрямку, над нападом. Стільки різних комбінацій розігрується, щоб, наприклад, вивести бігмена на дальній кидок. Тренери винахідливі у тому, щоб найкращим гравцям надавати хороші можливості.

На майданчику купа снайперів та людей, які здатні проходити під кошик. У лізі купа бігменів, які легко кидають дальні триочкові, спокійно атакують із ведення».

ua.tribuna.com

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