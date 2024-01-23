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Матч Днепр — Кривбасс перенесен на поздний срок из-за продолжительной воздушной тревоги

Команды успели отыграть чуть меньше двух минут, но не набирали очков

Матч Днепр — Кривбасс перенесен на поздний срок из-за продолжительной воздушной тревоги

Днепр — Кривбасс, фото — fbu.ua

Матч Днепр — Кривбасс в днепровском бабле регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2023/24 перенесен на поздний срок из-за продолжительной воздушной тревоги.

Команды вышли на площадку и успели отыграть 1 минуту и 50 секунд, однако не успели открыть счет. После некоторого ожидания окончания тревоги, матч решили перенести.

Напомним, ранее в Днепре не смогли сыграть поединок БИПА — БК Запорожье. В отличии от встречи лидера Суперлиги, этот поединок команды не успели начать.

Днепр остается на первой строчке регулярного чемпионата Украины, одержав 17 побед. Кривбасс замыкает турнирную таблицу.

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