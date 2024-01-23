Матч тижня в Суперлізі: Львів проти Луцька – справжнє дербі. Для них немає більш принципового суперника

Навряд чи хтось зможе сказати напевно, чому та з якого моменту очне протистояння «Політехніки-Галичини» та «Старого Луцька» стало близьким до статусу дербі.

Можливо, на це вплинув той факт, що команди базуються у сусідніх регіонах (Львів та Луцьк розділяють 150 кілометрів). Здається, не обійшлось без впливу фактора Едуарда Федчука: перед початком попереднього сезону багаторічний капітан лучан перейшов у «Політехніку», став її важливим гравцем та допоміг посісти п’яте місце у таблиці – і загалом провести значно кращий чемпіонат, ніж попередня команда.

Але якщо ви спитаєте у представників будь-якого з цих клубів, хто з суперників у Суперлізі для них найбільш принциповий, і перемога у якому матчі – найцінніша, відповідь буде однозначною. У Луцьку скажуть про Львів, у Львові – про Луцьк.

Tribuna.com разом із титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET анонсують протистояння двох команд із нижньої частини турнірної таблиці, яке має стати однією з прикрас великого баскетбольного тижня. І, звісно ж, матиме суттєве турнірне значення – бо і «Політехніці», і «Старому Луцьку» прямо зараз неймовірно потрібні позитивні емоції та турнірні очки.

Лучани приймали попередній бабл Суперліги, але не змогли розбити прокляття власного майданчика навіть із вболівальниками на трибунах. За півтора сезони у топдивізіоні «Старий Луцьк» зіграв 12 фактично домашніх поєдинків, з яких виграв тільки один – поступились навіть «Кривбасу», що якраз у зустрічі із командою Дмитра Чайковського здобув свою першу звитягу у поточному чемпіонаті. А загалом до «Політехніки» баскетболісти з Волині підійдуть на шестиматчевій серії невдач: її потрібно переривати тут і зараз, доки відставання від зони плей-оф вимірюється лише додатковими показниками.

Прямо зараз «Старий Луцьк» теж пробує у перебудову посеред сезону. Команда змінила головного тренера (колишній керманич, Володимир Журжій, тепер асистує Чайковському) і зовсім нещодавно підписала легіонера на позицію першого номера – американця Маркіза Джексона. З одного боку, трансфер очікуваний і дійсно потрібний: лучанам не вистачало креативу та нестандартних рішень на м’ячі. З іншого, це серйозне випробування і для українського кістяка колективу, і для тренерського складу, з точки зору адаптації новачка – раніше Луцьк взагалі ніколи не грав із іноземцем у якості плеймейкера, і цей процес навряд чи буде легким, швидким та безболісним.

«Політехніка», своєю чергою, намагається триматися за групу переслідувачів «Дніпра» – однак поступово від неї відпадає (чотири перемоги відставання від другого місця, дві – від п’ятого). Частково через непросту ситуацію у команді – наявність складнощів із фінансуванням не приховує навіть президент клубу Олександр Лазорко, – але також і через те, що інші команди чемпіонату за два місяці розібрали топскорера Суперліги Джакора Нельсона, і його продуктивність порівняно із першим колом чемпіонату суттєво знизилась.

Так, захисник забивав багато (майже 23 очки в середньому за гру), але у двох попередніх баблах у нього був всього лише один плюсовий матч – тобто такий, у якому команда за наявності Нельсона на майданчику більше забила, аніж пропустила. У передостанній грі регулярки, з «Говерлою», лідер «Політехніки» встановив власний антирекорд сезону за втратами (вісім за матч), а у останньому, проти «Біпи», кинув 6/14 штрафних – і мав всього лише 57% реалізації по сезону, що відверто замало для людини, яка виходить на лінію майже по вісім разів в середньому за гру.

Перед стартом черкаського баблу львів’яни повідомили, що обидва легіонери – і Нельсон, і бігмен Квентін Девіс – залишили склад «Політехніки». Втрата це у будь-якому випадку серйозна (бо принаймні ту кількість кидків, що виконував Джакор, хтось має взяти на себе), але наскільки саме, побачимо лише із часом. У «Старого Луцька», навпаки, з’явились новачки, досвідчені захисник Олександр Кольченко і форвард Дмитро Липовцев. Але вони не грали у баскетбол майже два місяці, після розпаду «Будівельника» и відрахування з «Запоріжжя» відповідно, і не факт, що почнуть приносити реальну користь із першого ж матчу – обом може знадобитись певний час, щоб повернутись у змагальні кондиції.

Тобто, складнощів та пригод в обох колективів вистачає, і ніщо не допоможе вирішити їх краще, аніж перемога в очному двобої. Тим більше, що цим двобоєм і «Політехніка», і «Старий Луцьк» відкриватимуть для себе черкаський бабл – а на що здатний той-таки Львів на позитивних емоціях, ми бачили на початку грудня, коли після важчелезної перемоги над «Черкаськими Мавпами» команда Ярослава Зубрицького дуже впевнено переграла «Київ-Баскет» у момент, коли цього взагалі ніхто не очікував.

Попри те, що прямо зараз Луцьк знаходиться нижче у таблиці і має на три перемоги менше за суперника (5/13 у команди Чайковського проти 8/9 у «Галичини»), саме він виграв обидві попередні зустрічі у цій парі – 78:73 у жовтні та 79:70 у грудні. І це ще один сюжет цього протистояння – загалом «Політехніка» вже програла сезонну серію принциповому опоненту, але отримати розгромні 0-3 за підсумками регулярного чемпіонату точно не захоче.

Тому цей поєдинок – на перший погляд, не найхайповіший і не найстатусніший на ігровому тижні – входить у категорію обов’язкових до перегляду. Він – далеко не пересічний для команд, що візьмуть у нього участь, тому, у якому б стані не знаходились суперники, інтрига, емоції та драма тут гарантовані.

Матч «Старий Луцьк» – «Політехніка-Галичина» відбудеться 24 січня і розпочнеться о 12:00. Пряма трансляція – на ютуб-каналі ФБУ.

Фото: ФБУ

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