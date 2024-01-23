НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Даллас, Сакраменто без Лэня одолел Атланту

Украинцы в этот вечер не получили игрового времени

В ночь на 23 января состоялись восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон без украинца Святослава Михайлюка добыл в гостях трудовую победу над Далласом и по-прежнему уверенно лидирует в Восточной конференции.

Сакраменто прервал череду поражений в домашнем поединке с Атлантой. Кингз также обошлись без помощи украинского легионера — центровой Алексей Лэнь, как и Михайлюк, на площадке не появлялся.

Также стоит отметить уверенные победы Кливленда и Филадельфии, которые продолжили свои победные серии. Джоэл Эмбиид набрал более половины очков Сиксерс против Сан-Антонио — 70. Помимо этого, заслуживают внимания волевые виктории Финикса над Чикаго и Шарлотт над Миннесотой.

НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия Сиксерс – Сан-Антонио Сперс – 133:123 (34:35, 28:23, 42:31, 29:34)

Орландо Мэджик – Кливленд Кавальерс – 99:126 (19:38, 28:34, 27:35, 25:19)

Детройт Пистонс – Милуоки Бакс – 113:122 (30:30, 26:28, 29:31, 28:33)

Торонто Рэпторс – Мемфис Гриззлис – 100:108 (25:30, 21:23, 25:32, 29:23)

Миннесота Тимбервулвз – Шарлотт Хорнетс – 125:128 (34:32, 35:32, 38:28, 18:36)

Даллас Маверикс – Бостон Селтикс – 110:119 (26:24, 33:41, 24:29, 27:25)

Финикс Санз – Чикаго Буллз – 115:113 (22:37, 27:29, 34:24, 32:23)

Сакраменто Кингз – Атланта Хокс – 122:107 (27:24, 30:16, 30:29, 35:38)

Источник