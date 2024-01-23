Росія зруйнувала спорткомплекс «Локомотив», а Костюк розповіла про атаку на Київ на Australian Open

Зранку 23 січня Росія здійснила черговий обстріл України – випустила загалом 41 ракету різних типів. Атаку було здійснено на Київ, Харків, Павлоград та Бучанський район. Є загиблі.

Одне з влучань зруйнувало спорткомплекс «Локомотив» у Києві.

• СК «Локомотив» – це спортивний комплекс «Укрзалізниці» в Києві, в якому тренуються діти залізничників та переселенці. Також там тренується футбольний клуб «Локомотив» з Другої ліги.

Повідомляється, що на момент атаки дітей у приміщенні не було.

• Про стан руйнувань «Трибуні» розповів дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко, засновник та президент баскетбольного клубу «Ведмеді», який також займався у комплексі:

«Влучили прямо в зал всередину. Зал для тренувань непридатний. Зараз будуть розбирати завали, сподіваюся, що ніхто не постраждав з охоронців чи хтось ще».

Гравці та вихованці клубу «Ведмеді», які займалися на «Локомотиві», як повідомив Медведенко, продовжать займатися на інших локаціях клубу.

Повний коментар Медведенка щодо ситуації можна прочитати тут.

• «Локомотив» також виступив із заявою щодо руйнування спорткомплексу:

«Найстрашніший ранок для великої родини «Локо»! Черговий акт тероризму від нікчемних мразот, які не мають жодних цінностей.

Внаслідок ранкової ракетної атаки на Україну, рашисти пошкодили наш рідний «Локомотив». Клуб, де щодня тренуються сотні дітей з усіх куточків України. Місце, де попри все, з першого дня війни згуртувалися всі, приймали дітей з окупованих територій, вкладали сили, бажання, наснагу. З перших днів війни об’єднувалися, збирали допомогу і разом боролися за перемогу!

«Локо» зазнав значних уражень, базу розбито. Оперативно на місці працюють відповідні служби, всім постраждалим надають необхідну допомогу.

Найперший футбольний клуб столиці з визначною історією, чесними здобутками і звитягами, що святкуватиме влітку своє 105-річчя! Сьогодні ти міцно вистояв, вистоїш і надалі! Ми всі об‘єднані рідними кольорами. Тренувальний процес тимчасово призупинено, але цей «Локомотив» не зупинить ніяка кацапська нечисть!»

Також у клубі показали фотографії та відео руйнувань комплексу.

• Саме у спорткомплексі «Локомотив» у 2022-му році Андрій Шевченко зустрічався із юними спортсменами, про що повідомила координаторка платформи UNITED 24 Ярослава Гресь у сторіз:

«Саме тут Андрій Шевченко підписав сотні блокнотів, футболок та мʼячів у травні 2022-го. Було дуже багато дітей з Маріуполя.

Немає слів. Понад 350 зруйнованих стадіонів».

• Тим часом на Australian Open Марта Костюк на пресконференції звернула увагу світу на обстріли – вона проводила матч з Корі Гауфф якраз у час повітряної тривоги:

«Я думаю, людям слід нагадувати [про війну в Україні]. Перед матчем я дивилась новини і ніби здогадувалась, що, швидше за все, знову буде великий ракетний обстріл. Коли я пішла з корту, знову дивилася ці новини і ще не знала, скільки ракет прилетіло. Ще була надто свіжа інформація. Я переписувалася з деякими людьми з Києва. Я сказала: «Як ви? Як справи?» Вони сказали: «Ну, ми поміж твоїм матчем ще дивилися, куди летять ракети».

Мої батьки досі там. Моя дочка — «моя дочка», вау, вау, вау, «моя дочка». Ух ти. Ні. Моя сестра досі там».

Фото: «Локомотив», КМВА

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