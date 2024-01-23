Скут Гендерсон подряпав Леброна, а арбітри не зафіксували фол. Джеймс відреагував у соцмережах

В одному з ігрових моментів Леброна буквально подряпав другий пік драфту-2023 Скут Гендерсон (який за матч набрав лише чотири очки). Арбітри фол не зафіксували, більше того, пояснили це особисто Джеймса.

Король відреагував на це у своїх соцмережах, запостивши сториз вже через пів доби після матчу.

«🦓 подивився прямо на мене і сказав «Я не бачив порушення правил». Чувак, що?! Я здаюся»

Емодзі зебри символізує арбітра, які мають характерну форму в чорно-білу смужку.

Фото: Harry How/NBAE

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