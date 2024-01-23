Баскетбол
У Дніпрі розпочалась тривога під час пресконференції тренера «Кривбаса». Його реакція знайома кожному українцю
Головний тренер команди із Кривого Рогу Олександр Ворона на післяматчевій пресконференції пояснював причини поразки своєї команди. Під час його промови у Дніпрі та дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу, пов'язану із можливими обстрілами з боку росії.
Сповіщення про тривогу, яка для Дніпра стала вже п'ятою за добу, увімкнулося також на телефоні Олександра Ворони. Його реакцію зрозуміє кожен українець.
«Кляті кацапи», – сказав Ворона, а пізніше подякував ЗСУ за те, що у місті Дніпро не було вибухів і команди змогли дограти баскетбольний матч.
Зустріч розпочалася ще о 14:00, але через повітряні тривоги завершилася вже після 17:00.
Скриншоти: ФБУ