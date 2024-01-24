БК Ровно вырвал победу над Киев-Баскетом в матче черкасского бабла Суперлиги FAVBET

Ровенчане вплотную подобрались ко второму месту

БК Ровно в драматичном и равном противостоянии одержал победу над Киев-Баскетом в рамках черкасского бабла Суперлиги FAVBET — 77:75.

Первая четверть не выявила сильнейшего — 22:22. В следующей десятиминутке команде Михаила Переверзия удалось обеспечить небольшой отрыв над соперником — 44:38 к большому перерыву.

В третьей четверти уже киевляне прибавили и вновь сумели сравнять счет. Финальный отрезок прошел при минимальном игровом перевесе ровенчан. В итоге третьей команде чемпионата удалось одержать тяжелую победу с разницей в два очка.

Ровно до минимума сократило отставание от идущего вторым БК Запорожье. Команда Дмитрия Забирченко, потерпев третье поражение в четырех матчах, осталась шестой.

Завтра, 25 января, БК Ровно сыграет со Старым Луцком, а Киев-Баскет сразится с Прикарпатьем-Говерлой.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Киев-Баскет — 77:75 (22:22, 22:16, 15:21, 18:16)

БК Ровно: Джойнер (20 + 6 подборов + 6 передач – 4 потери), Мочалов (18 + 8 подборов + 2 перехвата), Водолазский (8), Тимощук (8 – 4 потери), Соловьев (6 + 7 подборов – 4 потери), Смит (6 + 2 блок-шота), Шепелев (6), Герасимчук (5)

Киев-Баскет: Байнум (22 + 5 перехватов – 4 потери), Заплотинский (20 + 9 подборов + 3 перехвата), Кошеватский (12 + 6 подборов – 5 потерь), Буренко (10 + 13 передач), Зайцев (6), Кисильчук (2), Юрченко (2), Стародуб (1)

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