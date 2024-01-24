Черкасские Мавпы обыграли Прикарпатье-Говерлу в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET

Благодаря этому результату команды поменялись местами в турнирной таблице

В напряженном матче Суперлиги FAVBET на родной площадке Черкасские Мавпы сумели вырвать победу над Прикарпатьем-Говерлой — 74:68.

Прикарпатье сильнее провело первую четверть, но затем хозяевам удалось перехватить инициативу. К большому перерыву преимущество было уже за Мавпами — 38:35.

В третьем отрезке продолжились «качели», но в решающей десятиминутке инициатива вновь была за командой Артема Слипенчука. За пару минут до финиша в последний раз счет стал равным — 66:66. Тем не менее, концовка осталась за хозяевами.

Благодаря этому результату Мавпы догнали сегодняшнего соперника по проценту побед и обошли его в таблице по разнице очков, выйдя на четвертое место.

Завтра, 25 января, Черкасские Мавпы будут противостоять Политехнике-Галичине, а Говерла — Киев-Баскету.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Черкасские Мавпы — 68:74 (17:14, 18:24, 18:17, 15:19)

Прикарпатье-Говерла: Старцев (18 + 7 передач – 6 потерь), Лесик (14 + 9 подборов), Кабацюра (11 + 9 подборов), Чугунов (11), Горобченко (10), Луценко (4 + 6 подборов)

Черкасские Мавпы: Марченко (28), Бун (12 + 6 передач), Далкорт (12 + 6 подборов), Новиков (8 + 5 подборов), Руслов (8), Скира (6 + 8 подборов – 5 потерь)

Источник