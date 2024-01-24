Матч БИПА — БК Запорожье перенесен из-за продолжительной воздушной тревоги

Новую дату встречи ФБУ объявит позднее

Матч БИПА — БК Запорожье в днепровском бабле Суперлиги FAVBET-2023/24 перенесен из-за продолжительной воздушной тревоги.

Поединок должен был пройти 23 января и начаться в 14:00. Однако в этот момент в Днепре объявили воздушную тревогу. Отбой прозвучал в 14:32, однако в 14:49 тревога возобновилась. Команды не успели к этому моменту начать игру.

Учитывая длительную тревогу и логистические проблемы, официальные лица приняли решение о переносе матча. Федерация баскетбола Украины определит новую дату поединка позднее.

Во вторник в Днепре запланирован еще один поединок. Лидер Суперлиги Днепр сыграет с аутсайдером чемпионата Кривбассом. Начало встречи запланировано на 18:00.

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