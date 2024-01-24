Матч Всіх Зірок НБА 2024. #Respect Edition

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Вступ

Цьогоріч, 73й Матч Всіх Зірок відбудеться 18 лютого (у нас 19 вночі), в неділю, на стадіоні Gainbridge Fieldhouse, домашній арені Індіани Пейсерс, з міста Індіанаполіс.

Дана подія мала відбутись у цій локації ще в 2021 році, але, її перенесли на 2024 рік, через пандемію COVID-19.

Майбутній івент повертається до своїх витоків. А саме, до протистояння між Конференціями : Східною та Західною. Що означає, що цього разу не буде капітанів та їх Драфту Зірок.

Голосування завершилось 20 січня. Відомі треті проміжні підсумки, з якими можете ознайомитись нижче.

25 січня, на TNT, оголосять стартерів цьогорічного МВЗ. Яких, нагадаю, визначають за допомогою : 50% — фанатських голосів; 25% — голосів гравців; 25% — голосів медіа.

1 грудня, знову ж таки на TNT, оприлюднять решту запасних гравців, яких обиратимуть тренери.

За традицією, я вирішив скласти свої ростери. Як завжди, намагатимусь бути максимально об'єктивним та неупередженим. Мій формат не дарма називається "Respect Edition", адже намагатимусь віддати належне тим, хто на це максимально заслуговує, не дивлячись на вік, статус, попередні заслуги.

Обидві команди налічуватимуть по 12 гравців. 5 стартерів, з яких : 2 у беккорт, 3 у фронткорт. Всі позиції згідно голосування на сайті НБА.

Серед запасних буде : 2 у беккорт, 3 у фронткрт та 2 ВайлдКард.

Окремо складу рейтинг гравців, які повинні будуть потрапити у склад в разі ушкодження когось з "основного" ростеру.

Збірна Сходу

Стартери

БК — Тайріз Халібертон

Статистика : 23.6 + 4.1 + 12.6

Для розігруючого Індіани, теперішній сезон є проривним у кар'єрі. Він впритул наблизився до статусу суперзірки. Вивів свою команду в Фінал Кубка НБА, засяяв на повну силу, змусів звернути на себе увагу рядового уболівальника. Це вилилось у 8й кращий результат під час голосування. Серед представників бекорту, лише за Луку Дончіча проголосувало більше уболівальників.

БК — Донован Мітчел

Статистика : 27.8 + 5.4 + 6.1 + 2 перехоплення

Практично на 100% переконаний, що в кінцевому результаті, одним зі стартерів на Сході виявиться Деміен Ліллард. З кандидатурою якого я категорично не погоджуюсь. Особисто на мою думку, Донован Мітчел та Джейлен Брансон проводять на голову сильніші сезони. І саме серед них я й обирав, хто опиниться в п'ятірці стартерів Сходу.

Хоча я сильно хотів би побачити Джейлена у старті, втім, як на мене, справедливо було б віддати це місце саме Доновану. Який, хоч і пропускав трішки більше матчів розігруючого Нікс, втім, його колектив значно більше лихорадило на травми, ще й серед топових виконавців. І моментами, Мітчелу доводилося тягнути команду, можна так сказати "в одне рило". І що саме головне, без цього "сольного концерту", Кавс були б у зовсім іншому положенні, а не посідали 4 сходинку Сходу.

ФК — Джейсон Тейтум

Статистика : 27 + 8.4 + 4.4

Більше ніж за Тейтума уболівальники НБА проголосували лише за Янніса, Леброна та Ембііда. Що вже демонструє рівень сприйняття гравця. Сюди додати результати команди, результати самого форварда і получиться беззаперечне місце в п'ятірці Сходу.

ФК — Янніс Антетокумпо

Статистика : 31.2 + 11.5 + 6.1

Звісно ми побачимо, якими будуть кінцеві результати голосування серед уболівальників. Але те, що Янніс, за трьома проміжними підсумками, випереджав Леброна Джеймса, який лідирував за цим показником 7 років поспіль — багато про що свідчить.

Сюди я б ще додав те, що Янніс в цілому, проводить свій найкращий сезон в кар'єрі. За умов мінімальної турбулентності самого колективу, незважаючи на їх результати та місце у таблиці.

Станом на сьогодні, свій голос за нагороду МВП, швидше за все я б віддав саме греку.

ФК — Джоель Ембіід

Статистика : 36.1 + 11.6 + 5.9 + 1.9 блок-шотів

Монструозний сезон від Джоеля, який, здається, грає на голову сильніше минулорічної версії самого себе, яка здобула нагороду МВП. 3й кращий показник фанатських симпатій, після Янніса та Леброна.

Резервісти

БК — Джейлен Брансон

Статистика : 26.6 + 3.9 + 6.5

Можете вважати мене богохульником, але Джейлен — найкращий гравець Нікс в 21 столітті.

Як на мене — перший в чергу на потрапляння в старт, якщо б котрийсь з гравців основної п'ятірки не зміг взяти участі в МВЗ.

БК — Деміен Ліллард

Статистика : 25.3 + 4.4 + 6.9

По своїх мірках, Дейм проводить дещо гірший сезон ніж від нього очікувалось. І, як на мене, не зовсім виправдовує вкладені в нього ресурси. Як мінімум станом на сьогодні. Втім, навіть цього рівня достатньо для того, щоб потрапити на МВЗ.

ФК — Скотті Барнс

Статистика : 20.2 + 8.4 + 5.7

Можливо це перший екстравагантний та дещо несподіваний гравець. Але я щиро вірю, що вже цього сезону, Скотті Барнс напрацював на потрапляння на МВЗ.

Так, Торонто в таблиці пасуть задніх. Тим не менше, Скотті демонструє потужний сезон, як мінімум у порівнянні з попереднім. Молодий форвард лідирує в команді за показниками підбирань, блок-шотів та перехоплень. Від один з найкращих скорерів та асистентів Репторз.

ФК — Джуліус Рендл

Статистика : 24.2 + 9.3 + 5

На позицію Джуліуса я розглядав варіант з Паоло Бенкеро. Нехай пробачать мене за дуже грубе порівняння, але станом на сьогодні, Рендл є банально кращою версією молодого форварда Орландо. Та й в цілому, форвард Нікс проводить дуже хороший сезон. Дещо неочікувано стосовно свого патерну "хороший-поганий-хороший" кар'єри в Нікс.

ФК — Бем Адебайо

Статистика : 21.5 + 10.5 + 4.3

Хоча Адебайо і пропустив доволі багато матчів, втім, менше ніж інші лідери Хіт. На їх фоні, станом на сьогодні, він виглядає найкращим гравцем Маямі. Однозначно краще нестабільного Хірро. В Джиммі Батлері гріх сумніватись, проте, він чхати хотів на всі ці нагороди, звання. Та й зіграв він аж занадто мало ігор.

ВК — Трей Янг

Статистика : 26.9 + 3 + 10.8

Так, нехай як представник ВайлдКарду, але Трей Янг повинен потрапити на МВЗ. Звичайно, проти нього можна використовувати безліч аргументів. Що він маленький, що він лише набиває статистику і в цілому, не дуже впливає на перемоги колективу.

Тим не менше, це все ще один з найкращих гардів Східної Конференції, один з найкращих плеймейкерів в Лізі. Який ще й фінішував другим серед гардів Сходу, за результатами голосування уболівальників.

ВК — Деррік Вайт

Статистика : 16 + 4.1 + 4.8

В цілому я не буду проти, якщо Бостон Селтікс будуть представлені трьома гравцями на МВЗ. Не лише з огляду на їх виступи в сезоні, але й через через голосування уболівальників.

Від мене поїдуть на МВЗ тільки два "кельти". І якщо з Тейтумом все зрозуміло, то з другим везунчиком, не все так однозначно.

Є Джейлен Браун, який влітку підписав 300т мільйонний контракт і чия статистика, з приходом Порзінгіса, Холідея, очевидно мала погіршиться. Не скажу, що я сильно зважав на статистику, проте, мені було не дуже до вподоби те, що його ефективність, незважаючи на меншу кількість кидків, залишилась на тому ж самому рівні. Я очікував прогресу у цьому компоненті.

Крістапс Порзінгіс, як на мене, більше заслуговує на потрапляння на МВЗ. Але, його головним мінусом є здоров'я. Через яке він вже пропустив більше 10 матчів.

Тоді як Вайт.. так, його статистика, можливо, не сама сексуальна. Але, як вам таке :

У Дерріка Вайт, найкращий в Лізі показник +/- в середньому за гру, а саме +9,6.

Деррік Вайт єдиний гард в Лізі, який набирає в середньому більше одного блок-шота та перехоплення за гру.

Respect Edition не матиме сенсу, якщо Деррік Вайт не заслуговує на потрапляння на Матч Всіх Зірок.

Рейтинг гравців на заміну :

1. Тайріз Максі

2. Джиммі Батлер

3. Крістапс Порзінгіс

4. Джейлен Браун

5. Паоло Бенкеро

Збірна Заходу

Стартери

БК — Лука Дончіч

Статистика : 33.6 + 8.5 + 9.3

Найбільша кількість голосів серед гардів належить Луці. Словенець вкотре проводить свій найкращий сезон, рівня МВП. Перебуває у своїй найкращій формі.

БК — Шей Гілжес-Александер

Статистика : 31.1 + 5.6 + 6.4 + 2.3 перехоплення

Тих, хто очікував побачити в старті Стефа Каррі, мушу розчарувати. Попри те, що ШГА, швидше за все, набере меншу кількість голосів ніж дворазовий МВП, втім, цього сезону, він демонструє просто таки шалений рівень! Є справедливим претендентом на нагороду МВП та залізобетонним гравцем Першої Збірної НБА.

ФК — Кавай Леонард

Статистика : 23.7 + 6.2 + 3.8 + 1.7 перехоплення

Після перших десяти матчів Кліпперс, на команду та Кавая було боляче дивитись. Починаючи з 17 листопада, у Кліпперс найкращий в Лізі показник перемог та поразок : 25-7. Відтоді, Кавай набирає 25 очок з лінійкою влучань 54/45/91%. Це рівень МВП. Найважливішим ж фактором успіху Кліпперс є те, що Леонард взяв участь у 38 з 42 матчів. Це фантастично!

ФК — Кевін Дюрент

Статистика : 29.6 + 6.3 + 5.6

Дідо зірвався з ланцюга!

У свої 35, з історією травм, Дюрент грає 37 хвилин в середньому за гру. Демонструючи просто космічну ефективність. Тим паче для гравця, який покладається в першу чергу на джампер. Його статистика не пуста. Без неї мені важко уявити, в якій задниці були б Фінікс Санс, з постійно травмованим Білом, та відсутнім через ушкодження Букером, на початку сезону.

ФК — Нікола Йокіч

Статистика : 26.2 + 12 + 9.1

Коли про Ембііда говорять як про "найбільш домінантного гравця в Лізі", на моєму обличчі появляється щира, ледь помітна посмішка. Серед сучасних гравців НБА, дивлячись на його гру, складається враження, що він вже пройшов баскетбол і в регулярній частині чемпіонату — просто виконує побічні місії.

МВП, якому не потрібна нагорода "імені Майкла Джордана", щоб вважатись Найціннішим Гравцем.

Резервісти

БК — Стефен Каррі

Статистика : 26.7 + 4.2 + 4.9

Якщо б сезон Голден Стейт був людиною, то це був би точно Марв з фільму "Сам Удома", якому провели шокову терапію струмом, накидали цеглин по голові, а в кінці пригріли шуфлею по потилиці.

Продовжуючи аналогію з серії Різдвяних фільмів, Стеф Каррі однозначно був би Кевін Маккалістером, навколо якого, чемпіонський колектив, буквально через півтора роки після здобуття чемпіонства, перетворився на пісяючих під себе Фуллерів, дядьків Френків та противних Базів : де у Дреймонда виникло бажання спробувати себе в UFC, Клей Томпсон розівчився грати в баскетбол, а на позиції центрового новачок і на вигляд ледве "теплий" Кевон Луні. Тоді як від Стіва Керра залишилась засохла голова, що вміє розмовляти, з серії фільмів про "Гаррі Поттера".

Каррі єдиний, на кому тримається цей "корабель", який готовий будь-якої миті перекваліфікуватись на "підводний човен".

БК — Ентоні Едвардс

Статистика : 25.5 + 5.4 + 5.2

Едвардс поступово, проте впевнено, переходить з розряду "зіркового" гравця у "суперзірку". Цьогоріч він не просто очолює атаку, але водночас є справжнім лідером кращого колективу Заходу.

ФК — Леброн Джеймс

Статистика : 24.8 + 7.2 + 7.4

Очевидно, що Леброн буде стартером на МВЗ. Звичайно, я не проти такого розвитку подій. І будь-які аргументи на його користь сприйму адекватно. Адже — це Леброн Джеймс. Втім, як на мене, Дюрент та Леонард проводять дещо кращі, ефективніші сезони. Тоді як Леброн, здається, вже не є кращим гравцем у своїй команді.

ФК — Ентоні Девіс

Статистика : 25 + 12.2 + 3.7 + 2.4 блок-шотів

Ось хто є кращим гравцем Лейкерс! Звичайно, з настанням плей-оф, Леброн знову зможе перебрати на себе роль першої опції в команді. Знову? Знову. Проте зараз, саме Девіс є №1 "озерних".

Статистично цей сезон не є найкращим у кар'єрі Девіса. Але за ігровим імпактом, чисто візуально, Девіс виглядає дуже потужно. На обох ділянках майданчику. В атаці, в обороні. Навіть в ролі плеймейкера. За останній місяць, у "брови" 5 асистів в середньому за гру. Саме цього компоненту гри завжди так не вистачало Ентоні для того, щоб вийти на ще вищий рівень для себе! Окрім цього, Ентоні проводить здоровий сезон, пропустивши тільки 2 гри.

ФК — Домантас Сабоніс

Статистика : 20 + 12.8 + 7.9

Домантас, на мою думку, є одним з небагатьох гравців, вклад у гру якого легко недооцінити. Попри свої скромні як для центрового габарити, зі зростом 6'10 та розмахом рук 6'11, Сабоніс є найкращим підбираючим гравцем в Лізі. У нього порівну дабл-даблів з Йокічем (по 38), лише на 1 тріпл-дабл менше ніж у серба (у Сабоніса 12, у Йокіча 13) але зіграно на 2 гри менше. Також центровий Сакраменто входить в десятку кращих асистентів Ліги.

Звісно, у нього є слабкі місця. Але його сильні сторони часто люблять ігнорувати.

ВК — Девін Букер

Статистика : 26.7 + 4.8 + 7.6

Через ушкодження пропустив декілька ігор на старті сезону. Перед початком регулярки я передбачав, що Девін буде кращим гравцем Санс цього сезону. І якщо об'єктивно, кращим є Дюрент, але на мою думку, те на якому рівні зараз грає гард — це далеко не його максимум.

Багато хто вважав і продовжує вважати, що Санс потрібний розігруючий. Букер входить в десятку кращих асистентів Ліги. Це, звісно, нічого не говорить в контексті безпосередньо плеймейкінгу, втім, добре показує рівень гравця, який доводить свій різнобічний розвиток і може на паркеті практично все.

ВК — Руді Гобер

Статистика : 13.2 + 12.5 + 2.1 блок-шотів

Відчуваю, що цей пік може викликати гнів. Адже : "Де Харден?", "Який в біса Гобер, ти шо клоун?", "Лаурі цього сезону краще", "Ти бачив гру Пола Джорджа?".

На рахунок Хардена у мене взагалі, є божевільна теорія! Що тренерам Ліги, а особливо суперникам по Західній Конференції, потрібно спеціально НЕ проголосувати за Хардена. Адже минулого року, "борода" сильно розчарувався непотраплянню на МВЗ. Після чого, в якійсь мірі, саботував сезон у Філадельфії. Про це прямо говорив Док Ріверс.

Кліпперс набрали дуже сильного ходу. Тому логічно було б цим скористатись. Аналогія з "Троянським конем" так напрошується, так напрошується..

Стосовно Гобера напишу наступне — він повернувся! Руді Гобер, якого вже встигли всі списати, повернувся! Він знову є кращим оборонцем Ліги. Його колектив знову демонструє найкращу оборону в Лізі. Саме завдяки його імпакту, Міннесота посідає першу сходинку на Заході. 19 місце в Лізі за атакуючим рейтингом — нагле цьому підтвердження.

(Мішель, після публікації допису я перекинути вам на карту прайветбанк 40 EUR, не забудьте видалити абзац в дужки, з повагою R.G.)

Рейтинг гравців на заміну :

1. Лаурі Маркканен

2. Джеймс Харден

3. Пол Джордж

4. ДіАрон Фокс

5. Альперен Шенґюн

pics from : nba.com

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