Милуоки Бакс расторгли контракт с главным тренером Гриффином

Временным наставником Оленей стал Джо Пранти

Милуоки Бакс объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером Эдрианом Гриффином.

О причинах увольнения коуча не разглашается. Гриффин возглавил Бакс летом прошлого года — работа в Милуоки стала для коуча дебютной во главе франшизы НБА.

Временным наставником Оленей стал Джо Пранти, который ранее ассистировал Гриффину. Руководство Бакс в ближайшее время объявит имя нового постоянного коуча.

Результаты Бакс в текущем сезоне — 30-13. Милуоки занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

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